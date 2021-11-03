酸菜魚食出帶血膠布　食客企硬要求廚師體檢　竟驗出患可傳染性病

一般人又怎會料到外出用餐竟有機會染上性病？內地1對夫婦早前到餐廳用膳，竟在酸菜魚內食出染血膠布！兩人拒絕餐廳提出的「私了」賠償，堅持要求涉事廚師驗身，沒料竟驗出廚師患有可傳染的性病梅毒，至今仍未能確定自己有否「中招」。夫婦事後向執法部門舉報，事件仍待調查，不少內地網民得知後也大呼恐怖。



內地1對夫婦早前到餐廳用膳，竟在酸菜魚內食出染血膠布。（普寧生活網圖片）

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事發上周二（10月26日）傍晚，居於廣東普寧市的陳姓女子與丈夫到當地1間知名酸菜魚店用餐，兩人食飯期間，竟在酸菜魚中食出不明物體，後來才證實是1塊被煮到變了色的染血膠布。夫婦頓感反胃，即向店員投訴，起初餐廳提出賠償500元人民幣（約608港元）「私了」，惟兩人認為膠布始終是醫藥用品，擔心帶有病菌，故為了心安決定拒絕接受賠償，「企硬」要求涉事廚師驗身。

從雙方的對話截圖可見，廚師多次要求陳女大事化小，信誓旦旦表示自己「啥病沒有，健康得很」，但陳女仍然堅持，指出事件牽涉體液非常嚴重，「不是蟲子什麼，是人血，最好去體檢一下，現在覺得這個辦法能讓我消除這個陰影」。廚師其後答應抽血檢驗，詎料報告竟顯示「梅毒血清試驗」結果為陽性！

廚師的驗身結果令夫婦大感緊張，兩人直衝醫院檢查，不過醫生告知他們，梅毒的潛伏期長達3個月，因此仍未能確定兩人有否「中招」。陳女事後氣憤直指，自己並非歧視感染梅毒的病人，但涉事廚師準備食物時沒戴手套，「已經觸碰職業道德底線」，加上餐廳處理事件時態度不佳，認為有必要讓事件曝光，遂向當地執法部門舉報。

事件目前有待調查，但已引起內地網民激烈討論，紛紛形容「非常恐怖」、「煮熟了應該是不會傳染的，但架不住它惡心啊」、「想想都惡心死」。亦有人指陳女的確不幸，但其處理方法值得學習，「這位女士好有警覺性，讓很多人避免踩雷，要是像我這麼懶的，估計就讓他賠錢了事」。

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