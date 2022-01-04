大蛇鑽入兩腿間？男子露營睡草地　驚見黑白巨蛇鑽入棉被超恐怖

疫情下不少港人近年愛上露營，但大自然的地方當然會有動物或昆蟲。台灣網上近日瘋傳1張照片，看到1名男子在戶外草地上鋪墊，然後蓋上棉被睡覺，但其腳底下卻驚現1條黑黃相間的大蛇狀長條物鑽進被內，質疑鑽入兩腿之間，如張口噬咬後果不堪設想，嚇得網民直呼「太可怕」！惟有網民指出，照片原來過往已在網上出現過，相信是「舊相再瘋傳」。



台灣近日再度瘋傳1張露營照片，看到1名男子在草地上睡覺，1條黑白間的巨蛇鑽進棉被，非常駭人。（網上圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

台灣有網民近日在facebook群組「露營公社」分享照片，看到1名露營男子在草地鋪上睡墊睡覺，惟此時棉被的下方卻出現1條黑黃相間的長條物，外形與蛇非常相似。樓主又在帖文笑言，稱「早起的蛇蛇有蟲吃」，並好奇向露營愛好者發問，應該如何預防蛇出沒。

帖文一出，大批網民已經紛紛留言直呼太恐怖，但有人發現照片早在2019年9月就曾經被瘋傳，當時已有部份網民質疑是造假，認為相中的「蛇」身形較扁，彎曲不自然，加上旁人竟然第一時間先拍照而非救人，斷定該條應朂假蛇，「蛇是假的，身體應該圓圓的，牠卻是扁扁的」、「感覺是假的玩具」、「一張圖傳到都霧掉了還不罷休，這應該不是在台灣」。

不過，有人指該條蛇有可能是「雨傘節」，蛇身呈三角形狀，因毒性猛烈，屬台灣六大毒蛇之一，但個性溫馴，除非受到攻擊或威脅，否則一般不會主動攻擊人。

無論真假，網民看過照片都大感震驚，直言「拍攝者不救」、「我覺得也是夠扯的，發生種種事情竟然還能拿手機拍照」、「野外露營這樣睡我也是服了」、「各位觀眾…蛇吞蛋」、「我務農的常常在山上休息，我都不敢直接躺在草地上睡了！」。

同場加映：男友嫌攰拒露營 女髮型師搵男客人一齊去 斥伴侶太小氣玩冷戰



男友嫌攰拒露營 女髮型師搵男客人一齊去 斥伴侶太小氣玩冷戰