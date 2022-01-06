女護士染新冠肺炎昏迷28天　拔喉前狂灌威而鋼偉哥　2天後現奇蹟

最初因治療心絞痛而研發的藥物威而鋼（又稱偉哥），除了被發現有壯陽作用，原來還可以救命？英國1名護士感染新冠肺炎併發重症，出現咳出向及呼吸困難等症狀，昏迷近1個月後看不到轉機，院方決定放棄治療，打算拔掉呼吸器讓她「離開」。到最後關頭，醫生卻決定放手一博，對昏迷護士處方大劑量威而鋼，2天後護士竟奇蹟甦醒。



英國1名護士感染新冠肺炎併發重症，昏迷近一個月，竟靠威而鋼救回。（資料圖片）

英國《太陽報》報道，英國37歲護士艾美達（Monica Almeida）去年10月下旬確診新冠肺炎後，失去味覺及嗅覺，4天後更開始咳血，隨後病情惡化難以呼吸，需送入急症室。

艾美達病情愈來愈嚴重，去年11月16日起更陷入昏迷，醫院束手無策，她昏迷28天後，其父母被告知要前往醫院告別。

正當醫院打算對艾美達放棄治療，將拔掉呼吸器讓她離開之際，主診醫生決定放手「博一鋪」，讓艾美達服用大劑量威而鋼，結果48小時內出現奇蹟，艾美達血管和氣管重新打開，逐步恢復輸氧功能，至12月14日她更奇蹟甦醒，保住性命。

資料威而鋼（又稱偉哥），常聽到用於治療男性勃起功能障礙，重振雄風，但其實威而鋼本身是幫助血管擴張的藥物。（資料圖片）

目前艾美達已出院在家休養。她憶述醒來時醫護人員時對她說「是威而鋼救了妳」，最初以為對方在開玩笑，但聽畢整個搶救過程後，才知道真的是威而鋼救了她。

艾美達又引述對方向她說，要是沒有接種過2劑疫苗，她早已離世，令她心有感悟，指出雖然某些人對疫苗反應差，但認為接種疫苗是非常重要，「我從沒想過在37歲的時候會這樣生病，從沒想過這會發生在我身上，我希望人們更認真地對待它（接種疫苗）」。

#Monica Almeida,a respiratory #nurse in the #UK. Since the outbreak, she has been fighting in the front line of treating COVID-19 patients at Lincoln County Hospital. The British nurse was infected with COVID-19 in a coma for 28 days and was finally saved by #Viagra. pic.twitter.com/D9gvaQfx2o — Nadeem Xu (@NadeemXu) January 4, 2022

事件於網上引起熱論，不少網民笑言「威而鋼準備大賣了」、「事實證明，沒啥事情是硬起來不能解決的」、「發明威而鋼的人真是造福人類啊」。亦有網民指威而鋼本身就是常用藥物，「本來就是治心臟的藥，不是嗎」、「威而鋼：總算有人知道我最初的功用了」。

威而鋼（又稱偉哥），常聽到用於治療男性勃起功能障礙，重振雄風，但其實威而鋼本身是幫助血管擴張的藥物，最初是治療心絞痛而研發的。

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