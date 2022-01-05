女業主賣樓影客廳照　相中驚見上半身裸體　網民震驚：看光光了

不少有意置業的人，起初都會先在網上尋找合眼緣、價錢合理的單位，其後才進一步聯絡業主或地產中介「睇樓」。不過，台灣1名女業主近日分享至網上的照片就掀起熱議，原來她在拍攝客廳的格局時，玻璃門竟反射出她全身，更清楚顯示她裸着上半身、下半身只穿內褲的樣子，讓大批網民驚呼「看光光了」。



台灣1名女業主打算出售1房2廳單位，惟拍攝客廳時不小心「入鏡」，看到她上半身全裸，下半身只穿內褲。（fb「爆廢公社公開版」圖片）

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1名網民最近在網上尋找合適單位時，無意中看到有女業主正出售「一房二廳溫馨小豪宅」，售價678萬台幣。網民點開分頁後，隨即看到女業主分享的一系列照片，拍攝屋內不同地方的狀況，未料其中1張客廳照片，竟然在玻璃門上出現人影，原來是女業主不小心「入鏡」，甚至清楚看到她上半身全裸，以及只穿了1條黑色內褲。

該名網民將照片上傳至facebook群組「爆廢公社公開版」，又指「以下開放使用放大鏡」，此事曝光後，大批網民隨即湧到相關網站，瀏覽人次飆升至超過3萬，不過照片其後已被刪除。

照片引發網民熱議，不少人直言要聯絡業主看房子，並開玩笑指「走囉！看房了」、「這阿姨不像賣房，看來是要找不想努力的年輕人」、「一不小心放太大，閃瞎我的眼睛」，也有人質疑這是業主推谷單位人氣的招數，「好厲害的宣傳，這個一定很快成交」、「原來賣房子還有這招」、「屋主出招了」。

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