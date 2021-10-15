00後美少女神還原四大名著女角爆紅　真身竟是傳統劇團第七代傳人

「漢服需要我們去傳承，它是中國人的驕傲！」不知道有多少人愛看四大名著系列電視劇？最近日站君還發現一位00後女孩，用漢服還原四大名著中的美女，驚艷了不知道多少人，還被人民網發文報導了，話不多說，這就帶大家一睹為快！



這位漢服女孩本名吳晨，2018年四月，她因為一段在地鐵內拍攝的短視頻走紅，之後她就在微博暱稱上加了一個「四月」。

而接觸到漢服也是意外，「漢服資訊」曾在文章中提到，當時因為地鐵的這段視頻，有不少攝影師找她約拍，但她當時沒有當模特的經驗，而且平時的課業繁忙，沒有太多的業餘時間，她全部都婉拒了。但是有一位專門拍攝漢服的攝影師堅持不懈地找她，而且雙方都在一個城市，吳晨就決定試一試。拍攝後意外發現，她還挺適合的，至此「四月晨晨」與漢服的緣分就此展開。

點圖看「四月晨晨」漢服美照（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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脈脈眼中波，盈盈花盛處。古時候的大家閨秀，就是這樣了吧。帶著濃濃的敦煌、宗教的感覺，攝影師姬小妖曾配文「有何不敢看觀音」。這句來源於《梁祝》戲文中的一句對白，祝英台因為耳洞險些被認出女子身份，她藉口稱「年年由我扮觀音」，梁山伯說「從此不敢看觀音」。中國傳統文化內斂式誇美！

很多看過吳晨漢服造型人，都會覺得「小姑娘很有靈氣啊」、「這氣質真的像古人一樣」，日站君後來了解到，她的專業是錫劇，還是常州錫劇團第七代傳承人！難怪呢！芙蓉不及美人妝，水殿風來珠翠香。學習了多年戲曲的她，一顰一笑、舉手投足間都充滿了古人的韻味，穿上漢服就像一個閨閣小姐，一個回眸就能驚艷時光。（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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模仿「四大名著美人」的想法，都是巧合

喜歡上漢服之後，吳晨經常會接到一些漢服商拍、漢服走秀，而一次華裳九州走秀，在後台吳晨聽到許多人說，她跟87版紅樓夢裡的薛寶釵演員很像， 「還原四大名著中美女」的想法正是在這個時候萌生的。（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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近幾年，傳統元素可謂是「潮流的寵兒」，越來越多的年輕人開始開始穿漢服、學禮儀，大家基本都有一個共同的想法，「中國傳統的美，要被更多的人欣賞」，所以有更多人去傳承、去為自己喜歡的奔波。

在復興傳統的這條路上，我們從不缺志同道合的人！

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