鄰居晚晚半夜沖涼唱歌　太和住客讚有進步　事主疑現身：唔好意思

過了晚上11時便不應發出會騷擾鄰居的噪音，但近日1名太和居民就在網上發文，表示其男鄰居每天凌晨1時半都會邊洗澡邊唱歌，雖然唱功有所進步，但始終造成不少困擾，希望對方能將音量收細。帖文引起網民討論，最後更有疑似當事人留言，向樓主道歉說「慣咗收夜，唔好意思」。



有太和街坊在網上發文，表示其1名男鄰居每天凌晨都一邊洗澡一邊唱歌，聲量之大令她很困擾。（《大叔的愛》劇照）

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1名居於太和邨的網民日前在facebook群組「大埔 TAI PO」發文，稱同屋邨有男子每天凌晨1時半左右，都會在洗澡時間高歌，起初唱了半個月曾比特（Mike）的《我不如》，直至上周改唱MC張天賦的《記憶棉》。他又在帖文稱讚鄰居的唱功有進步，「一開始走音，到而家進步咗好多」，但仍希望對方可以小聲一點，以免打擾其他住客。

帖文吸引不少網民留言，有人分享自身同類可怕經歷，「我樓下個女人晚晚1點唱國語山歌，唱咗一年都仲好似喊驚咁」、「屋企附近每逢假日都會有人唱K，佢每次都會唱《玉蝴蝶》，好想話佢知唱快咗」，亦有網民鼓勵樓主與鄰居一起「Jam歌」，或者可以隔空點歌。

樓主雖指鄰居的唱功有進步，但始終是深夜時份，希望對方能降低聲量。（網上圖片）

帖文最後更疑似引來當事人回應，除了向樓主道歉，又指「我聽晚開始會細聲啲，慣咗收夜，唔好意思」，並透露最近打算唱Mirror成員Edan的《E先生連環不幸事件》，希望樓主不要介意。

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