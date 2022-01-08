《監獄風雲》飯堂照瘋傳　網民：得囚友有晚市堂食　懲教署咁回應

【禁堂食／晚巿／食肆／變種病毒】新冠肺炎變種病毒Omicron在本港社區爆發，全港食肆於1月7日凌晨零時起禁晚市堂食，巿民只能回家煮晚飯或買外賣，一幕幕到公園長櫈食飯盒的畫面令人心酸，食肆老病則苦不堪言。近日WhatsApp群組瘋傳電影《監獄風雲》囚犯吃飯的劇照，有網民笑言現時只有監獄有「晚市堂食」，着在囚人士要「好好珍惜」，但同時關注獄內用膳及防疫問題。

懲教署回覆《香港01》指，各懲教院所按機制正常運作，已加強清潔消毒，用膳時間會在飯檯上放置分隔板，保障在囚人士安全。另外，署方現時每周都會為在囚人士聚集地方進行大型清潔消毒，最近一次於周四（6日）進行。



最近網上及WhatsApp群組瘋傳圖片，笑稱現時剩監獄有晚市堂食。（《監獄風雲》劇照）

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新冠肺炎變種病毒Omicron在社區爆發，專家認為香港已爆發第5波疫情，政府7日凌晨零時起，食肆於晚上6時至翌日上午4時59分禁止堂食。

晚市禁堂食對無住家飯、戶外工作、夜收工的打工仔尤其不便，返夜班的市民部分選擇買外賣回公司吃，亦有不少市民選擇到戶外用餐，坐公園食飯盒。有網民笑言現時只剩監獄有晚市堂食，WhatsApp群組上更瘋傳圖片，附上1張《監獄風雲》電影劇照，演員周潤發及梁家輝正與大班囚友在監獄飯堂吃飯，圖片留字稱「得返你哋有堂食」，在防疫措施收緊下，在囚人士的用餐情況及防疫安全問題引人關注。

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本港於2020年中至2021年2月初曾兩度禁食肆晚巿堂食，而在疾控條例下，政府豁免了部分特定處所，據第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》附表1，由政府控制或管理的處所、醫院、護理院舍、員工飯堂等都獲豁免；另外，「工作場所內專供受僱於該處的人使用的食堂及提供予員工用膳期間的餐飲業務」都屬豁免類別，故警察食堂、消防處食堂、各大紀律部隊員工餐廳，以及不招待外來人士的公司員工飯堂都獲豁免，但工廠大廈的飯堂則不屬豁免範圍。

對於在囚人士用膳問題，懲教署回覆《香港01》表示，各懲教院所會按機制及工作流程正常運作，院所管方有加強飯堂清潔消毒，於用膳時間會在飯檯上放置分隔板，保障在囚人士的安全。自疫情爆發以來，署方已採取多項防疫及消毒措施，啟動「三級制醫療應變機制」，以偵測、隔離及處理任何懷疑個案，防止將病毒傳入及盡快截斷傳播鏈。

懲教署續指，所有懲教院所已加強清潔消毒工作，每周為在囚人士聚集的地方進行大型清潔消毒，最近1次於周四（6日）在所有懲教院所進行，署方會採取一切可行措施確保一個安全及穩妥的羈押環境。

（綜合）

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