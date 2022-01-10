精液恐襲｜女友家現已用安全套韓男質疑戴帽　警揭變態男犯逾10案

綠帽疑雲竟然揭發連環變態性騷擾案！韓國1名男子在女友家中發現有精液的已使用安全套，質疑女友出軌，女友否認之後，兩人決定報警。警方檢驗發現上面沒有韓男的DNA，亦都沒有陌生人曾經入屋迹象，令情侶兩人都甚為驚訝，最後以DNA確認事件與「精液恐怖襲擊」有關。當時1名男子自2020年11月起，在7個月內犯案逾10次，在人多的地鐵站內偷偷將有精液的安全套放在年輕女性的手袋或背包內，而上述女子就是被害人之一。



韓男在女友獨居住所中發現有精液的安全套，一度以為女友出軌，後來才知道女友也是受害人。（GettyImages）

韓男在1年多之前到獨居女友的住所探訪，其間發現她家中竟然有用過的安全套，而且裏面還有疑似精液的液體。韓男認為該個安全套與他無關，所以應該是女友出軌，立即與女友爭執，兩人最後決定報警，並將安全套交給警方處理。警方化驗後確認精液並不屬於韓男，亦基於女子有可能說謊所以調查有陌生人入屋的可能性，但亦找不到住所有被非法入侵的迹象。

直至2021年7月，警方拘捕1名30多歲的男子，他承認自己自2020年11月起，在多個地鐵站內犯案，趁多人的時候將有精液的安全套偷偷放進年輕女性的手袋或背包內，而韓男女友就是其中1名受害者。被捕男子犯案十數次，經DNA檢驗確認韓男女友家中的安全套內精液為被捕男子，已因涉嫌破壞他人財物被捕。

（綜合）

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