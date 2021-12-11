1歲大兒子哭鬧　奶奶喝罵詛咒「給車撞死」　台媽1句反擊網民激讚

嬰兒不懂用言語表達自己，以哭鬧吸引他人注意是正常不過的事，但台灣卻有婆婆詛咒哭鬧的孫兒。有台灣媽媽於討論區發文表示，日前剛滿一歲沒幾天的兒子在客廳哭鬧，老公一直在哄，突然間奶奶很兇地說「哭！你在哭！嘴巴閉閉！」，隨後更抓着孫兒說了一句令人震驚的話，「你再哭就讓你出去給車撞死」。樓主愣了幾秒，趕緊抱走兒子並向奶奶說「以後你需要人顧的時候我也會詛咒你被車撞死」，結果兩人因而產生磨擦。



有台灣媽媽於討論區發文表示，日前剛滿一歲沒幾天的兒子在客廳哭鬧，突然間奶奶抓着孫兒說「你再哭就讓你出去給車撞死」，樓主立即反擊「以後你需要人顧的時候我也會詛咒你被車撞死」。（《BB來了》劇照）

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該名媽媽於Dcard討論區以「婆婆詛咒我的孩子」為題發文表示，日前兒子想睡覺所以一直哭鬧，她正在廚房收拾用過的奶瓶及帶上樓的東西，因此交由老公在客廳哄兒子。她覺得兒子才剛滿一歲沒幾天，因想睡覺而哭鬧是正常的，惟奶奶突然間很兇地說「哭！你在哭！嘴巴閉閉！」，兒子立即哭得更大聲。

她趕緊去客廳查看情況，竟然看到奶奶抓着孫兒說「你再哭就讓你出去給車撞死」，她和老公當下嚇得不知道該說什麼。她愣了幾秒後，回過神來趕緊抱走兒子，並向奶奶說「以後你需要人顧的時候我也會詛咒你被車撞死」。

樓主說，奶奶不覺得自己說的話不妥，並不滿樓主詛咒她。（《BB來了》劇照）

樓主轉身抱着兒子上樓，在樓梯口聽到老公和老爺罵奶奶的聲音，但奶奶不但不覺得自己說的話不妥，反而覺得老公和老爺袒護她，「一直說我詛咒她被車撞死」，樓主則覺得自己沒做錯。

網民紛紛留言支持樓主說她沒做錯，「我家中長輩是不會有這麼脫序失控的言論，但如果有親戚這樣說我的孩子，一定是直接吵架，然後我不會再讓那個親戚跟我孩子見到面」、「回得太好了吧！這種時候不用尊重，做得好！」、「雖然我可能不會罵他（不想跟他當同種人），但如果房子是我的，我會直接叫老公把他請出去，以後不用想再看到孫子了，孫子跟你沒關係」。