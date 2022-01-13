女網紅着緊身熱褲深蹲　感謝男子「冇望我屁股」　一個原因被鬧爆

不少女性上健身房時，為方便運動穿著緊身衣，卻因此有遭騷擾、或緊盯的負面經驗。一名網紅就在社群上分享自己的健身經驗，感謝做深蹲時沒遭後方男子盯著看，卻意外引來如雪片般的負面留言。



國外網紅莉比（Libby Christensen）日前在TikTok（抖音）上傳了一段影片。影片中，莉比正在健身房做深蹲，恰巧後方坐著一位男子吸引了她的目光，她大讚，「非常感謝這位男子在我深蹲時，沒有盯著我的臀部看，讓我心情感到輕鬆很多」。

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影片上傳後吸引了470多萬人觀看，卻引來網友們批評。有男網友認為，「這種恐懼不僅限於女性，就像我去健身房有時也會深怕女性一味地認為我是個看著她的怪胎」、「其實有更多男性想讓女性清楚知道，自己沒有盯著她看」，另外也有更多負面留言，叫莉比應該更專注在自己的健身上，質問：「妳沒想過這位被拍的男子，因妳而不舒服嗎？」

不過某些網友評斷她的貼身衣著，也引來網友替莉比講話，「為什麼只關注她的服裝？除了緊身服裝之外，女性仍會受到其他形式的騷擾或羞辱」、「某些人一輩子都不會感到滿意，直到哪天女性穿毛衣或高領上健身房」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】