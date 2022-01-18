屯門村屋有神秘男子踩線？真相原來係咁　網民錯重點諗到ERROR

年近歲晚，必須小心門戶！有居於屯門村屋的網民發文，指周日晚上約11時家門疑曾被撬，警鐘亦曾響起。她翻查閉路電視，看到1名陌生年輕男子，懷疑對方「踩線」及企圖爆竊，於是急急報警。屋主又貼出閉路電視截圖，指男子過程中曾拉下口罩，令樣貌被閉路電視清楚拍下，相片令網民紛紛「錯重點」，笑言相中男子與男團Error成員保錡「撞樣」。據了解，警方調查後證實事件是誤會，相中男子當時欲到村屋三樓單位探望友人，其間被一樓單位的閉路電視拍下。



有居於屯門村屋的網民發文，指周日晚上約11時家門曾經被撬，警鐘亦曾響起，翻查閉路電視看到1名年輕男子有所動作，懷疑對方「踩線」及企圖爆竊。（fb「香港突發事故報料區」圖片）

「年近歲晚大家小心有人爆格！」該名網民發文，指自己區於屯門新墟附近的村屋，周日（16日）晚上11時許，家中警鐘突然響起，疑有人曾經嘗試撬門，觸發警鐘。她查看閉路電視時發現，1名穿黑色上衣及白色外套的年輕男子，故懷疑對方為爆竊準備，正在村內「踩線」。閉路電視片段可見，男子在村屋門前曾拉下口罩，導致樣貌被清晰拍下。屋主急急拍下男子樣貌並報警。

帖文引來大批網民轉載，提醒親友注意門戶，留意居住環境有否「踩線」記號，「可能唔係踩線，如果你冇警鐘，應該已經爆咗」。有不少網民齊錯重點，笑指相中男子若是賊人則極不專業，「影得好清楚，好似專登除口罩上鏡咁」、「做埋啲衰嘢都唔識得戴返個口罩」、「未戴好口罩罰多$5000」。

亦有網民指相中男子「好熟口面」，笑言他與男團Error成員吳保錡及多位藝人「撞樣」，「保琦定八両金」、「羅志祥嚟㗎」、「伍佰都有點似呀」、「有幾多人同我諗嘅一樣，覺得似八両金？」。

據了解，警方調查後證實事件是誤會，相中男子當時欲到村屋三樓單位探望友人，其間被一樓單位的閉路電視拍下。

內地媒體《三湘都市報》曾報道一套當地竊匪會用的奇特符號，連《人民網》都有轉載引用，大家不妨認識多一點，包括「X」原來代表計劃行動▼▼▼



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住戶門外被留下懷疑是「踩線記號」時有發生，除了報警或通知管理處備案後，網民就提供多個創意方法應對▼▼▼

同場加映：將軍澳居民無鎖實大門 陌生人衝入屋嚇呆全家 網民質疑踩線

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雖然似乎只是一場虛驚，但樓主還是呼籲大家，年近歲晚要鎖緊門窗，有人亦指很可能是「踩線」行為，不能掉以輕心。