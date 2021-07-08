美孚居民揭可疑男子門前徘徊　門鐘旁有不明記號疑踩線：好不安！

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-07-08 16:30

【踩線 / 爆竊 / 陌生人 / 符號 / 可疑記號】美孚街坊務必注意門戶！有美孚新邨住戶日前透過大門防盜鏡頭發現，1名行迹可疑的男子曾於上周五（2日）晚上於家門前徘徊，事後樓主更於門鐘旁邊發現不明記號，懷疑被人踩線。她向當值保安反映，惟對方卻回覆指涉事男子「搵錯地方」。事主仍感不安，翌日再向管理處備案及報警，一眾街坊得知事件亦非常關注，更有居於該居苑的住戶分享防盜鏡頭的片段，稱同樣發現曾有可疑男子於家門前以手機拍片。

有美孚街坊發現，大門防盜鏡頭拍下1名可疑男子曾於其家門外徘徊，之後更發現門鐘旁有不明記號，懷疑遭人踩線。（fb「Mei Foo 美孚」影片截圖）

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「有冇人都遇到咁嘅情況？」該名美孚新邨1期的女住戶於facebook群組「Mei Foo 美孚」發文，指家門外的防盜鏡頭拍到，上周五（2日）晚上約9時許，1名可疑男子曾於門外徘徊。其後她亦發現，門鐘旁邊被人以水筆畫下1個意義不明的記號，懷疑遭人踩線。

事主之後發現，門鐘旁邊被人以水筆畫下1個意義不明的記號，懷疑遭人踩線。（fb「Mei Foo 美孚」影片截圖）

從事主上載的影片可見，身穿深色上衣及帶有背囊的男子站於事主的大門前，定睛望住鏡頭，似是等待屋內住戶回應，未知是否與門鐘旁的記號有關。事主看過片段感到不安，翌日即向當值保安查詢，對方回覆指「呢位陌生男士係想去吉利徑某單位，但搵錯地方」，才會於門外等候。不過事主仍感不安，其後再通知管理處及報警備案。

帖文引起網民關注，有同樣居於1期的住戶亦貼出影片，指較早前其防盜鏡頭也曾拍到類似影片。片中顯示的拍攝日期為6月29日下午3時許，1名陌生男子站於門前以手機拍下大堂環境，未知目的為何。

街坊得知事件非常關注，擔心屋苑保安不足，才會發生疑似踩線情況，「門口擺明有cam都咁猖狂！真係要跟緊啲」、「其實樓下管理員真係好大責任，成日都俾人可以跟到其他住戶入到樓」。亦有網民認為僅靠屋苑保安未能防範陌生人，建議鄰居們互相照應，「print佢個樣出嚟，叫管理處貼喺大堂同電梯」、「print出嚟，貼喺自己屋企門口先，寫『請小心此人』，最緊要保護好自己」。

內地媒體《三湘都市報》曾報道一套當地竊匪會用的奇特符號，連《人民網》都有轉載引用，大家不妨認識多一點，包括「X」原來代表計劃行動▼▼▼

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有連登仔在討論區貼出圖片，顯示屋企門外疑被「踩線」畫記號，網民即拋出多個有創意的建議。（連登討論區圖片）

將軍澳健明邨德澤樓近日多達50個單位出現神秘標記▼▼▼

除了報警或通知管理處備案後，其他網民提供多個創意方法，教樓主應對▼▼▼

同場加映：將軍澳居民無鎖實大門 陌生人衝入屋嚇呆全家 網民質疑踩線

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雖然似乎只是一場虛驚，但樓主還是呼籲大家，年近歲晚要鎖緊門窗，有人亦指很可能是「踩線」行為，不能掉以輕心。

【按圖睇更多網民咁樣講▼▼▼】

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同場加映：欲對地址狂被CUT線 客人：我唔聽陌生人電話 送貨員一句完美KO