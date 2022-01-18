湯加火山爆發｜疑海嘯影響　日本驚現魚群「詭異大聚集」嚇壞途人

湯加王國鄰近的海底火山14、15日接連噴發，引發的海嘯16日凌晨陸續抵達日本沿岸，一名網友在多摩川拍下詭異畫面，只見數隻魚兒突然聚集在一起，分別朝著2個方向分批游行，像是在逃難般急著趕快離開，畫面讓人嚇得直呼：「是海嘯的影響嗎？」



推特帳號@you29532751於16日在貼文中寫下：「多摩川有大量的魚！是海嘯的影響嗎？......害怕。」

透過影片可以看見，數隻灰色魚兒聚集在同一側，一圈又一圈排出整齊的隊形，接著分成2個批次「螺旋狀移動」，朝著不同方向加速游行，詭異群聚畫面讓人不禁聯想，會不會和火山噴發所引起的海嘯有關連。

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事實上，2011年3月11日日本發生芮氏規模9.0的強震，引發巨大海嘯水淹東北沿海地區，造成傷亡慘重。遠在北太平洋另一端的墨西哥，竟然湧現大批魚群瘋狂的游近岸邊，有漁民認為，可能是海嘯所引起不尋常的水流造成。不過美國地質調查局地質學家Rich Briggs認為：「雖然海嘯可以改變當地的水流，但沒辦法確定其關聯性。」

多摩川日本政府列管為一級河川的多摩川水系之主流，流經山梨縣、神奈川縣及東京都等地區，主流總長138公里，流域面積約1240平方公里。由於多摩川流經全日本人口最密集的地區，其生物多樣性飽受人類活動影響，生活排水令河流水溫上升，以及釣魚客及寵物棄養者胡亂放生，導致鯰魚和原生魚類受到小口黑鱸等入侵物種威脅。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】