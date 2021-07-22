【Loki】製作特輯證兩重要角色身份　概念圖揭火箭浣熊原是時間犯

由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）、奧雲威爾遜（Owen Wilson）及Sophia Di Martino主演的《洛基》（Loki）在上星期三（7月14日）播出大結局「For All Time. Always.」（暫譯：所有時間，時時守護），而Marvel Studios在昨日（7月21日）一如《溫黛與幻視》（WandaVision）及《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）一樣，在大結局後播出劇集的製作特輯，而這特輯同樣充滿驚喜。



《洛基》的製作特輯《The Making of Loki》跟劇集一樣充滿驚喜。（《洛基》劇照）

《The Making of Loki》製作特輯請來劇集的總編劇Michael Waldron、導演Kate Herron、執行監製Stephen Broussard、「洛基」湯赫度斯頓、「女洛基」Sophia Di Martino、「僅存的他」Jonathan Majors、奧雲威爾遜及「經典洛基」Richard E. Grant等，與粉絲分享劇集的拍攝花絮，及不為人知的秘密。

劇集的製作人證實「女洛基」的設定實際上更似Sylvie Lushton，又名魅惑魔女。（《洛基》劇照）

製作特輯重提湯赫度斯頓曾經為「雷神」試鏡，而這段試鏡片段在製作特輯上再次播放。之後《洛基》另一執行監製Kevin R. Wright表示，洛基在2011年上映的《雷神奇俠》（Thor）首次亮相Marvel電影宇宙，至今已經有10年時間，然而湯赫度斯頓的出場時間卻少過120分鐘。然而在六集的《洛基》，湯赫度斯頓的出場時間是280分鐘17秒。

洛基的Marvel電影宇宙旅程都有10年時間。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

除此之外，原來劇組合共製造了150款不同的「時光門」，直到視覺特效副總監Luke McDonald看到由David Lynch執導的《星際奇兵》（Dune），「時光門」的設計才有最終定案。另外，在第二集出場的「女洛基」，劇集的製作人證實，這個角色的設定實際上更像Sylvie Lushton，又名魅惑魔女（Enchantress）。

「時光門」的設計靈感來源是由David Lynch執導的《星際奇兵》。（《洛基》劇照）

最後，就是兩個讓Marvel粉絲驚喜的秘密。第一個是在製作特輯約24分51秒，當時官方公開了一張劇集概念圖，見到《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）的火箭浣熊（Rocket Raccoon）都被時間變異管理局捕獲，可惜最後沒有用上這概念圖；另外是飾演僅存的他的Jonathan Majors，他原本有更長的時間去解釋神聖的時間線，而「洛基」湯赫度斯頓最後確認「僅存的他」實際就是征服者康。

火箭浣熊原本會在《洛基》出現。（《洛基》劇照）

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