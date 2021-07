【Loki】製作特輯證兩重要角色身份　概念圖揭火箭浣熊原是時間犯

由湯赫度斯頓(Tom Hiddleston)、奧雲威爾遜(Owen Wilson)及Sophia Di Martino主演的《洛基》(Loki)在上星期三(7月14日)播出大結局「For All Time. Always.」(暫譯:所有時間,時時守護),而Marvel Studios在昨日(7月21日)一如《溫黛與幻視》(WandaVision)及《飛隼與寒冬戰士》(The Falcon and the Winter Soldier)一樣,在大結局後播出劇集的製作特輯,而這特輯同樣充滿驚喜。



《洛基》的製作特輯《The Making of Loki》跟劇集一樣充滿驚喜。(《洛基》劇照)

《The Making of Loki》製作特輯請來劇集的總編劇Michael Waldron、導演Kate Herron、執行監製Stephen Broussard、「洛基」湯赫度斯頓、「女洛基」Sophia Di Martino、「僅存的他」Jonathan Majors、奧雲威爾遜及「經典洛基」Richard E. Grant等,與粉絲分享劇集的拍攝花絮,及不為人知的秘密。

劇集的製作人證實「女洛基」的設定實際上更似Sylvie Lushton,又名魅惑魔女。(《洛基》劇照)

製作特輯重提湯赫度斯頓曾經為「雷神」試鏡,而這段試鏡片段在製作特輯上再次播放。之後《洛基》另一執行監製Kevin R. Wright表示,洛基在2011年上映的《雷神奇俠》(Thor)首次亮相Marvel電影宇宙,至今已經有10年時間,然而湯赫度斯頓的出場時間卻少過120分鐘。然而在六集的《洛基》,湯赫度斯頓的出場時間是280分鐘17秒。

洛基的Marvel電影宇宙旅程都有10年時間。(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

除此之外,原來劇組合共製造了150款不同的「時光門」,直到視覺特效副總監Luke McDonald看到由David Lynch執導的《星際奇兵》(Dune),「時光門」的設計才有最終定案。另外,在第二集出場的「女洛基」,劇集的製作人證實,這個角色的設定實際上更像Sylvie Lushton,又名魅惑魔女(Enchantress)。

「時光門」的設計靈感來源是由David Lynch執導的《星際奇兵》。(《洛基》劇照)

最後,就是兩個讓Marvel粉絲驚喜的秘密。第一個是在製作特輯約24分51秒,當時官方公開了一張劇集概念圖,見到《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)的火箭浣熊(Rocket Raccoon)都被時間變異管理局捕獲,可惜最後沒有用上這概念圖;另外是飾演僅存的他的Jonathan Majors,他原本有更長的時間去解釋神聖的時間線,而「洛基」湯赫度斯頓最後確認「僅存的他」實際就是征服者康。

火箭浣熊原本會在《洛基》出現。(《洛基》劇照)

