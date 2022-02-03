不孕婦慘遭奶奶強迫離婚　分開後前夫卻提出做這件事　網民斥離譜

近日有台灣女網民匿名在「爆料公社app」發文抱怨：「結婚5年一直肚子沒有消息，檢查後發現我是不易生育的體質，奶奶用這個理由要求獨生子的先生跟我離婚。」沒想到離婚後不久，她卻收到前夫發來的簡訊：「我們結婚5年，也算我們照顧妳5年…」其後更提出了一個超誇張的要求，讓一眾網民嚇傻眼。



【圖輯】前夫鬧爆提出無理要求：「我們結婚5年，也算我們照顧妳5年…」（點圖放大看原PO怎麼說👇👇👇）

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「我現在總算敢說自從離婚後，覺得輕鬆了許多，不需要再唯唯諾諾，也不需要看人臉色，不用被酸說是不下蛋的母雞時只能偷偷難過。我按著自己喜歡的節奏去享受生活，也有一份喜歡的工作，回家後有時健身有時看書，能夠合理安排好自己的時間，日子過得輕鬆又自在。」

「直到上個月、前夫突然打電話來，劈頭直接就說道：我媽生病了，妳來幫忙輪流照顧她。我直接就怒懟回去：X先生，你有失憶症嗎？我們離婚了，那是你媽，又不是我媽，你沒資格要求我做事，我又不欠你的。說完就直接掛了電話。」

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「以為他會就此消失，沒想到他居然傳簡訊給我（line全被我封鎖）感覺語氣兇狠的說：我媽說我們結婚5年，也算我們照顧妳5年，既然妳沒能幫我家傳宗接代，難道不該還人情幫忙照顧一下生病的人嗎？」

「讀完後，我氣到本來要直接刪掉的，但轉念一想，為何還要隱忍受氣，也許是我自己結婚的那五年表現的太逆來順受，連被離婚都乖乖的接受，才會讓他們有這種錯覺，認為就算現在還能指使我吧。」

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「只是再溫順的小動物、一旦被逼急了也是會反擊的啊！於是我回了：抱歉，我忙著跟新男友談戀愛沒空；你家的事你自己處理吧！然後直接把他的號碼加入永久黑名單了，哈哈～」

網民看完紛紛留言表示：「到底是誰給他的勇氣？這種話都說的出口。」、「做的好，不能生子就要離婚，這是什麼心態，太欺負人了。」、「這男的竟然出來秀下限，媽媽怎麼樣，而在就怎麼樣，自私。」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】