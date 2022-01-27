公務員被召葵涌邨當值　遭檢測員手套誤碰嘴唇憂染疫：我要照顧BB

第五波疫情未止，葵涌邨截至26日累計增至334宗確診或初步確診，有大廈被強制圍封5至7天，大批公務員被召協助行動。有被徵召的媽媽級公務員發文，指早前曾到葵涌邨當值，一直穿好個人保護裝備，惟離開前接受檢測時，遭檢測員的手套誤碰嘴唇，擔心因而染疫。她稱平日要照顧年幼子女，雖然當值當日的檢測結果呈陰性，但仍擔心自己處於潛伏期，不知如何是好。



葵涌邨夏葵樓居民禁足隔離至1.29▼▼▼

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該名媽媽公務員投稿至facebook專頁「公務員 secrets」，指上周「很不幸地突然被徵召」到葵涌邨協助圍封及強制檢測工作，當值期間她做足防護措施，「已經戴晒PPE裝備同三個口罩」。

完成工作離開現場前她須接受檢測，其間檢測員「用佢個手套掂到我個嘴唇」，她擔心檢測員曾接觸其他確診患者，該意外接觸或會令她「中招」染疫，因而感染家中年幼子女。她指當晚檢測結果雖為陰性，但坦言「𠵱家我好驚已經接觸到Omicron病毒」，甚至正處於潛伏期，不知如何應對：「我𠵱家應該點算？」

樓主指當值期間做足防護措施，但擔心檢測時被檢測員的手套誤碰嘴唇會成為「中招」途徑。（資料圖片，非當事人）

不少網民也安慰樓主毋須過份擔心，指檢測員同樣擔心染疫，理應會做好保護措施，「檢測員會每轉應該更換手套」、「只要做多幾次檢測，過多一段時間一直保持陰性就沒問題的，別太擔心」。亦有人認為為安全起見她可自行隔離，至潛伏期過去才回家接觸嬰兒，「自己搬去酒店住幾日，BB交畀親友照顧，如果要親自照顧，入屋前着返保護衫同帶返三個口罩先」。

有公務員早前爆料，指不少到訪過葵涌邨的「義工」昨日（24日）照常回到辦公室，令其他同事感不安，甚至自設「隔離區」呼籲請勿靠近。（FB「公務員secrets」）

《香港01》日前報道，部份政策局或部門發出內部通告，重申參與行動的同事須在第一、三、五及七日進行檢測，若未能提供陰性報告不准返回辦公室，（who provide support for RTD operation are not required to return to office before getting negative result），必須在家工作。

公務員事務局表示，為應付執行各項與防疫相關的措施，政府在考慮個別行動實際規模和人手需要後，會適當調派政策局和部門人員提供支援。當局有向參與行動的人員提供足夠的個人防護裝備，衞生當局亦已上載正確穿戴和卸除個人防護裝備指引和短片以供參考，參與行動的人員會獲安排進行檢測，按衞生當局的風險評估有關人員在完成檢測後可如常辦公。

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