參與圍封葵涌邨公務員如常上班　當局「補飛」：沒陰性結果須WFH

本港爆發第五波疫情,葵涌邨累計逾百人染疫,政府上周實施大規模的圍封及受限區域檢測行動,號召超過1,800名公務員參與。有公務員今日(24日)向《香港01》投訴,質疑當局「漏招」,沒有指示「志願軍」在取陰性檢測報告後才可上班,大批公務員今日已陸續返回政策局及各部門,擔心會將病毒擴散開去。



部分政策局或部門在傍晚臨收工「補飛」,陸逐發出內部信件,要求曾參與行動而未有陰性檢測結果的同事,即日起不能返回辦公室,必須在家工作(WFH)。



另一批工作人員到達葵涌邨,正穿戴保護裝備準備一天的工作。(鄭子峰攝)

公務員憂感染病毒傳播辦公室

讀者黃小姐向《香港01》指出,一批獲「徵召」的公務員今日如常上班,返回所屬政策局及部門工作,她質疑當局僅「鼓勵」做檢測,未有強制要求在取得陰性報告後才上班,亦沒有安排在家工作,令不少同事憂慮。

黃小姐又指,個別部門指示,曾參與圍封行的同事必須上班,「理解公務員要協助政府做圍封,但一去就十幾個鐘,葵涌邨仲係高危地區,甚至要上門有機會接觸居民,未有陰性結果就返工,會唔會將病毒帶入辦公室?」

內部信件:須在第一、三、五及七日檢測

政府上周緊急圍封葵涌邨逸葵樓,黃小姐指行動籌備倉促,不少公務員未曾接受過防疫訓練,在穿戴防護裝備時,可能會將病毒沾染身體,而保護衣若棄置不當,更可能令病毒擴散,「大家都睇到相,啲保護衣亂咁扔入垃圾箱,堆叠一齊,防護意識好低。」

逸葵樓、映葵樓及旭葵樓對出空地設有檢測站,工作人員完成檢測後遺下大批保護衣,未有及時清理現場。(鄭子峰攝)

《香港01》下午向公務員事務局查詢,部分政策局或部門傍晚發出內部通告,重申參與行動的同事須在第一、三、五及七日進行檢測,若未能提供陰性報告不准返回辦公室,(who provide support for RTD operation are not required to return to office before getting negative result),必須在家工作。

公務員事務局表示,為應付執行各項與防疫相關的措施,政府在考慮個別行動實際規模和人手需要後,會適當調派政策局和部門人員提供支援。當局有向參與行動的人員提供足夠的個人防護裝備,衞生當局亦已上載正確穿戴和卸除個人防護裝備指引和短片以供參考,參與行動的人員會獲安排進行檢測,按衞生當局的風險評估有關人員在完成檢測後可如常辦公。

公務員事務局局長聶德權昨日(23日)表示,就葵涌邨內連日大規模的圍封及受限區域檢測行動,局方動員來自逾十多個不同決策局及部門超過1,800名公務員參與,包括紀律部隊和文職部門人員,參與不同環節的抗疫工作,包括除了病毒檢測以外,亦參與登記、派發食物物資、人流管制安排,以及為有需要的居民提供轉介及支援服務等。