與主管酒後亂性一夜情後懷孕　女生被求婚感猶豫：我們沒有愛情

一夜情後意外懷孕就要結婚嗎？早前有台女在討論區上分享，稱自己欣賞多時的主管因為女友出軌而分手，2人到居酒屋吃飯聊天，在酒精影響下發生一夜情。一段時間後，台女發現自己懷孕了，詎料主管直接表示可以結婚，而且已經得到父母答應，認為愛情可以在婚後培養。台女對比感到十分猶豫，雖然相信主管的人品和條件，但仍然還是覺得不安，坦言「我不知道該不該結，我們之間沒有愛情」，希望網民可以分享意見給她參考。有不少網民認為，主管似是受因為感情打擊及不服氣而求婚，更認為要把自己的人生作賭注已經夠誇張，不應該連累小孩子。不過，台女幾經考慮後有了決定，「我想為自己也為孩子努力一次，就先住在一起看看吧……」



台女在討論區上發文，指自己主管酒後亂性發生一夜情，更意外懷孕。（GettyImages）

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台女在Dcard討論區上發文，說自己是公司1名主管的助理，一直認為對方工作能力良好，雖然平時言語較兇，但其實人品不錯，私底人會跟助手們開玩笑，甚至邀請他們到家中作客，「說實在的其實我很欣賞他」，只是過去互相都有各自的伴侶，所以一直都沒有非份之想。

直至發文前半年，樓主得知主管的女友出軌，2人因此分手，但主管的表情看上去一直都像沒有問題。直至某天工作完結後，主管建議一起到居酒屋吃飯，席間談到前女友的事情，原來前女友分手3個月就說要結婚，更連婚紗照都已經拍好，不斷喝酒及問自己做得不好的事，最後台女也因為喝了不少酒，「腦子一熱就跟他發生關係了」。

台女發現自己懷孕後，猶豫是否應該嫁給主管。（GettyImages）

台女最初以為大家都是成年人，「這種事真的沒什麼」，但及後發現自己懷孕了，思考多時後還是決定告訴主管。主管當下就表示希望結婚，保證會真心對待她和孩子，但台女猶豫「我們之間沒有愛情，雖然我對他一直算有好感，可是他對我呢？」，而主管「一夜情之後也確實比之前更常主動關心我」。

主管向台女表示，愛情可以在婚後培養，認為兩人結識多年，相信她的人品也覺得是老天爺的安排。他後又指已經喝父母交代過他們的事，希望可以盡快提親，計劃婚後2人一起生意，而且已經得到父母同意。台女形容「所有的條件看上去都很好，但我心裏就是很不安，我應該相信他也相信自己一次嗎？」。

不少網民看過台女的帖文之後，都認為她的決定太過冒險，當中很多意見都覺得主管向她求婚只是意氣用事，想藉故向前女友報復。留言中又提到，台女從來沒有跟主管生活過，難以工作上的態度作準，提醒她要將自己的下半輩子及孩子的一輩子交給主管實在太誇張。

台女指，一夜情後主管曾提出正式交往，但自己覺得奇怪所以未有接受。（GettyImages）

後來台女表示，主管在一夜情後曾正式提出交往，只是自己覺得奇怪所以未有接受，因為自己認同先有愛後有性，希望主管先正式追求，再慢慢考慮。台女又提到，她認同網民意見，主管與她的一夜情或多或少是「喝多了不甘心」，但自己也可能想賭1 次，因為自己一直都很欣賞對方。

台女亦提到主管與前女友分手的是原因之一是遠距離關係，另一個原因則是兩人價值觀不同，自己平工作繁忙沒有陪伴女友，結果兩人終分手。最後，他們統一口徑向家人表示他們已經拍拖1、2個月，只是第1次就意外懷孕，避免長輩接受不了一夜情，然後搬到她的住處方便照顧她，當是試婚及適應生活方式，如果台女仍然有猶豫的地方可以在生下孩子之後再結婚。



台女稱這段期間看到主管盡一切努力讓她點頭答應結婚，更帶她去看新婚房子，她亦決定為己和為孩子努力一次，「就先住在一起看看吧......」。

（Dcard討論區）

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