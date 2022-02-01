盤點新年拜神6大禁忌！插香唔可以用呢隻手　月經、坐月能上香嗎?

【農曆新年／過年／虎年／拜神／插香／禁忌】大時大節不少市民會特別到廟裡參拜，祈求平安、順利。不過，拜拜是有一些重要禁忌的，像是插香時不能用慣用右手，進廟宇不能踩門檻，這些都是要注意的事。



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一、進出廟門不要踩門檻

踩門檻有不敬之意，若面對寺廟時進門，都是從廟宇的左門進、右門出，進入時抬左腳（左為貴），出門時抬右腳，象徵平安吉祥。

二、祭拜順序

拜拜時一般是先朝正門天公爐（玉皇大帝）祭拜，天公拜完後再進主殿，拜完中間的主神，若主神左右還有陪祀的神明，則應先拜左邊（龍邊）、再拜右邊（虎邊），象徵入吉出凶。

三、供拜鮮花與水果注意事項

供拜神佛的鮮花，要以「雙數成對」為主，一般沒有特殊限制，千萬不可以使用假花。比較講究「求貴人、桃花」的人：可準備繡球花、文心蘭。「求姻緣」：可選用百合花。「求事業、學業」：可選開運竹、銀柳等（有步步高升、銀兩）寓意。

水果則以新鮮、乾淨為宜，像是忌拜釋迦（與釋迦尼佛同音）、番茄、芭樂、草莓等，因這些水果品種籽會經由腸道排出，對神佛有點不敬之意，最好避免，也不可用已拜過東西再次祭拜。而適合拿來供奉的水果有蘋果寓意平安吉祥；水梨寓意水帶財；鳳梨寓意好運旺；橘子寓意吉利如意。

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四、插香時不能用慣用手

大多數人是右撇子，如廁時以右手清潔，一般的民俗認為右手較不潔，陰陽的理論中，認為左手是接收能量，右手是排放負能量的管道。因此燒香拜佛，應以左手插香以示尊敬，反之，若左撇子是用左手清潔，就用右手插香。

五、跟神明祈求時愈詳細愈好

拜拜時會向神明祈求，傾訴自己的願望，只要小聲將自己想說的話一一敘述（音量以自己聽見即可，以免打擾別人）。先跟神明請安，告訴神明你的名字、幾年幾月出生、出生地或現居地，有什麽心願，讓神明知道，才能適時幫助到你。

六、生理期、戴孝者盡量避免拜拜

古人認為，生理期排經血及坐月期間元氣虛弱，對神有不敬之意，通常不拿香祭拜，可雙手十合拜拜，心誠則靈即可，神明就會賜予更多的幸福平安。另有民俗說法，戴孝者須滿一年才能入廟，避免與廟中的正氣產生對衝。

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