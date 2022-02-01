徵婚女要求月入至少呢個數兼唔使佢做家務　男：我有就唔使徵婚啦

每到過年期間，許多單身男女最怕也最討厭的，就是被長輩問：「有沒有對象啊？」



有男網友分享，最近自己有參加婚友聯誼社認識女生，並非自己不找女友，而是對方開出的條件都超誇張，讓他一聽完全呆掉，內心納悶地問：「開這些條件之前，有沒有想過自己的條件？」

除咗人工高仲有呢啲要求！點圖睇睇原文同網民反應▼▼▼

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原PO在臉書粉絲團「靠北女友my girl」發文提到，每到過年前，總是被一堆長輩催促。「其實不是我不想找啊！」他到聯誼社去認識女生，但對方開出的條件都很驚人，直接表明要月入70K（台幣，下同）以上、且可給零用錢、還不用做家事。

看完這3大條件，男網友都直言太誇張，「如果我真的有可以給妳零用錢，還不用妳做家事，我月入有70K以上，那就換成我挑人，不會跑婚友社了」。最後他更忍不住反問：「開這些條件之前，有沒有想過自己的條件？沒想過這樣是物化女性？」

看完原PO分享後，不少人都直言，倘若自己真的月入7萬，「我自己花就好啦，幹嘛還要養你浪費我的錢」；許多人就說，這就是現在的生活現實，所以還是單身比較好，更認為該聯誼對象「活該單身」；還有人建議，「你也可在聯誼的擇偶條件寫女方也需月薪6、7萬以上，家務共同分攤，意者就來相處看看」。

同場加映：港媽$200請私人司機 接送國際學校兒子來回大埔何文田 被批寒酸

不少家長都會為年幼孩子安排校車接送上學，有港媽早前在網上發出招聘告示，以200元聘請私人司機，接送其就讀國際學校的兒子，由大埔來回何文田，因而被其他網民批評出價寒酸，直言「85折的士都唔夠畀」。



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同場加映：九肚山家庭日薪$800請「萬能姨姨」 日做6小時家務兼補習教琴

1則招聘告示早前在網上流傳，指有中產家庭誠徵1名「萬能EE（姨姨），除了日常家居清潔外，還要幫7歲兒子補習及教琴，「文武雙全」下做6小時僅得800元，而列出的應徵者條件更被網民狠批「離地」：「好少落山，唔知物價。」



「萬能姨姨」職責及要求▼▼▼

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】