佛教徒男友堅拒婚前性行為　應承婚後每周3次　洞房先知崩潰真相

丈夫堅持婚前不發生性行為，原因竟然令妻子崩潰！



台北一名張姓女子與丈夫交往時，因為尊重對方的宗教信仰，婚前從未發生過性行為。

沒想到2人步入禮堂後，洞房花燭夜卻迎來惡夢，讓她痛苦不已……

仲以為男友真佛系 洞房先知……（點圖放大閱讀）▼▼▼

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資深媒體人狄志為在節目《新聞挖挖哇！》透露，張女與男友交往多年，期間都沒有發生性行為，原先感到相當怪異，後來聽男友「是虔誠佛教徒」，不同意婚前性行為，加上承諾「婚後一週三次」，因此也不以為意，就等著婚後快樂大戰。

沒想到，等到洞房花燭夜，張女才知道，丈夫堅持昏前不發生關係，根本不是宗教原因，而是生殖器異常短小，只有5公分，還沒辦法勃起，更何況是順利發生性行為，婚前承諾「一週三次」更是天方夜譚。

張女被迫過了4年的無性生活，儘管丈夫想借用外力補償，依舊於事無補，張女心灰意冷之下，決定訴請離婚。狄志為表示，男方在庭上否認無法性行為，女方卻已經心死，最後這段婚姻還是離婚收場。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】