過敏體質女生常咳嗽打乞嗤　遭公司強檢戳鼻11次：鼻子不是自己了

新冠肺炎疫情下人人自危，相信大家看到旁邊有人打噴嚏、咳嗽都會立即「彈開三尺」，深怕對方是染疫者，台灣就有過敏體質的女生受這種恐慌困擾。她於討論區發文訴苦，最近因天氣時冷時熱引致她過敏發作，上班時忍不住打噴嚏及咳嗽，偏偏症狀很像感染新冠肺炎，同事都「嚇死了」。結果她被公司要求每周檢測3次，目前已至少戳鼻11次，讓她崩潰大呼「我要不要乾脆變成佛地魔（《哈利波特》角色）好了，沒有鼻子就不會過敏，不會過敏就不用快篩」。



有台灣女生於討論區發文訴苦，最近因天氣時冷時熱引致她過敏發作，上班時忍不住打噴嚏及咳嗽，偏偏症狀很像感染新冠肺炎，結果被公司要求每周檢測3次。（示意圖，非當事人）（Getty Images）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名女生於Dcard討論區以「我只是過敏而已，但一直被抓去快篩」為題發文表示，她從小到大這27年來都是過敏體質，「換季過敏，天氣不穩定過敏，花綻放時我也過敏」，而最近天氣時冷時熱引致她過敏發作，「眼睛癢想揉，鼻子癢想打噴嚏，喉嚨癢想咳嗽，皮膚癢想抓」，但偏偏這些症狀很像感染新冠肺炎，結果被公司要求每周自行檢測3次，目前已至少戳鼻11次。

樓主崩潰大呼，「我真的是快瘋了！」、「我要不要乾脆變成佛地魔好了，沒有鼻子就不會過敏，不會過敏就不用快篩」，又說「覺得我的鼻子不是我的鼻子了」，主管還安慰她戳多點就會習慣，她聽到真的很想「把他頭抓過來把他鼻子戳爛」。

有過敏體質的女生大呻至少被戳鼻11次，崩潰大呼乾脆變成《哈利波特》中的角色佛地魔般，沒有鼻子就不會過敏，不用做檢測。（《哈利波特》劇照）

不少網民留言安慰樓主「好有畫面，原po保重」、「辛苦你了，我也戳過兩次，真的會痛到流血流淚，我朋友是機師，他被戳了七、八十次」，有人指出「鼻子越戳越敏感，更容易流鼻水，根本惡性循環欸，辛苦了」。

帖文引來同樣有過敏體質的網民分享類似經歷，「我也是過敏，支氣管比較不好，客人看到我咳嗽，就一副你是不是確診的臉」、「我過敏性鼻炎，直接連續打7次噴嚏，室友都懷疑我484（是不是）確診」。

同場加映：一碰水就灼熱痕癢 英女患罕見病「水過敏」 拍片揭沖涼超痛苦



英國23歲女子莉亞（Niah Selway）患有「水源性蕁麻疹」，當皮膚碰到水後會開始有過敏反應，會感到痕癢及灼熱。（IG「niahselway」圖片）

按圖睇「水過敏」患者可以怎樣沐浴▼▼▼