女上司突派仙人掌　同事即工作不順常生病　風水師一睇揭有陰謀

平日庹縮的人突然豪爽送禮，一定有古怪！有打工仔於網上發文表示，去年聖誕節時，相鄰另一部組的女上司突然大派聖誕禮物給大家，一人送一棵仙人掌，同事們當刻覺得很「出奇」，因該女上司為人庹縮，不明白她為何突然豪爽。起初大家都沒為意，將仙人掌放在座位作擺設，結果每個人都工作不順利兼經常生病。其後有同事找風水師傅看流年，始發現女上司的惡毒陰謀，原來是「擺風水旺自己剋人哋」，所有同事得悉真相後，立即將仙人掌丟在女上司房前的垃圾桶報復。



有打工仔於網上發文表示，相鄰部組有名迷信風水的女上司一向「乞人憎」，去年聖誕節突然向同事一人送一棵仙人掌，令大家覺得很「出奇」，詎料背後果然有陰謀。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

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該名打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」指出，隔離部組有名迷信風水的女上司一向「乞人憎」，不受同事歡迎，去年聖誕節竟突然送禮物給大家，「一人一棵仙人掌，話可以幫大家防輻射」，同事們當刻覺得很「出奇」，因該上司「平時又庹縮、又憎大家」，質疑「冇啦啦咁好死？」。

投稿者表示，起初大家都沒為意，將仙人掌放在自己座位，怎料隨即出事，「個個同事公事上爆鑊，又係咁病，成team冇人順」。之後有同事找風水師傅看流年，始發現女上司惡毒陰謀，師傅提醒要快點丟掉仙人掌，「話個阿姐係擺風水旺自己剋人哋」，所有同事得悉後立即將仙人掌丟在女上司房前的垃圾桶報復。

有網民留言直言「仙人掌唔利人緣，所以好少放係辦公室」、「我聽過別人講，仙人掌屬帶刺植物，不適合放室內拮返自己，只適宜室外種植」，其他人則表示「難為了仙人掌R.I.P.」、「係我就放返喺佢個位度，剋返住佢」、「我就唔迷信嘅，不過就好八卦想知後續，究竟揼咗之後運勢有無好轉先？」。

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打工仔悲歌｜網民分享老細講過最難聽說話 鬧無腦仲要話埋屋企人（01熱話製圖）

「點解你咁蠢㗎？」遇着野蠻無禮的上司，確實令不少打工仔感到灰心沮喪，有網民最近於連登討論區撰文，表示上司曾經說出一句「難聽過粗口」的說話，隨即引來大批網民留言，分享打工仔小薯職場上曾遭受的言語傷害。

