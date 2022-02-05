高薪老公提AA制　老婆要做家務抵扣　床上1招反擊老公秒投降

結婚後支出如何分擔，夫妻該好好溝通至達成共識。有台灣人妻於討論區發文表示，日前老公突然提出所有支出都要「AA制」，因老公收入較高，她覺得此舉不公平，詎料卻被叫做家務抵扣。到晚上夫婦親熱時，樓主即出招要老公付款，結果老公秒速投降，從此沒再提AA制，網民看後大讚人妻「聰明」。



有台灣人妻指收入較多的老公突然提出所有支出都要「AA制」，結果她在床上用1招反擊，令老公完敗。（《夫妻的世界》劇照）

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該名人妻於「爆料公社–匿名公社」討論區發文，指日前老公突然提出所有支出都要「AA制」，她認為自己的收入比老公少，這樣並不公平，惟老公反指出她可以用勞動，例如做家務來抵扣。

人妻不服氣，晚上老公想親熱時，她向老公說「麻煩付錢」，老公不滿地問「妳是我老婆我為什麼要付錢？」，她指出親熱是夫妻兩個人共同的事，但如今老公提出用「口」，那就是別論，「幫你口是我付出，所以使用者付費，正常啊。是你要算清楚的不是嗎？」，之後老公就再也沒提支出「AA制」。

不少網民留言大讚樓主「聰明的反擊，你是個有智慧老婆」、「我覺得妳厲害，我佩服，是再沒有理由反駁妳」、「懂得用性來鉗制他，讚」、「老公覺得不符合他的利益，所以放棄AA制」，有人批評「如果是剛約會AA制也就算了，結婚了還AA制，這男人有夠糟」、「照顧自己的女人不是天性嗎？」。

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