揭老公有私生子　台妻鬧爆渣男：我就這麼廉價？一原因網民唔同情

愛上一個人有千百種原因，因這個原因結婚是否有錯？有台灣人妻於討論區發文大呻，新婚不久就發現老公婚前已有小三，甚至有私生子，「當初以為自己找到有錢又體貼的好男人，沒想到他根本就是個渣男」。人妻立即收拾行李回娘家並想離婚，要求老公在孩子和她之間做選擇，但老公卻表示不能放棄孩子，她氣得說：「我就這麼廉價這麼好騙？」但網民並不同情她，紛紛指責「為錢而嫁沒人迫妳」、「我猜應該是不會離，因為有錢就不渣」。人妻其後反駁：「你們會挑沒錢的嫁嗎？」



有台灣人妻於討論區發文呻新婚不久發現老公在結婚前有小三，甚至還生下一名私生子，讓她大罵「根本就是個渣男」。（《夫妻的世界》劇照）

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該名人妻於「匿名公社」以「老公在外面有私生子」為題發文表示，她與老公1月初才結婚，但現在已超想離婚，「當初以為自己找到有錢又體貼的好男人，沒想到他根本就是個渣男」。她指交往的半年間，老公從沒提過有孩子，她只知道老公曾有另一段婚姻，聲稱因前妻太愛去夜店、太愛玩才離婚，卻沒說過在那段婚姻中，他跟小三有了孩子。

現在那名女生知道孩子的爸爸再婚，竟抱着私生子去她家大哭大鬧說要去死，奶奶居然還說「要死自己去死，孩子我會幫忙照顧」。人妻反問道：「我為什麼要幫你們家照顧孩子？你們甚至沒跟我說我老公在外面有私生子，騙我嫁進你家還好意思要我幫忙顧？」

人妻立即收拾行李回娘家，老公也沒攔她、哄她，甚至過了2天連電話都沒打，她怒罵「這還是人嗎？」其後，她傳訊息給老公，要求在私生子和她之間做選擇，老公卻說抱歉不能放棄孩子，「那意思就是要放棄我嗎？我就這麼廉價這麼好騙？」。

該名人妻發現老公在前一段婚姻出軌，與小三生下一名私生子。（《夫妻的世界》劇照）

有網民嘲諷樓主當初只是看上老公有錢才結婚，「你要他有錢沒錯，但要錢又不要他的其他就挺婊的」、「看人，把錢放在人格前，妳就已經輸一半了」、「所以妳也不愛他啊，只是愛他的錢，你們半斤八兩吧」。

不少人勸樓主離婚，「這男的跟家人一起騙你，剛結婚就這樣，以後問題會更多」、「若婚前會欺騙，婚後肯定也會不忠」、「離婚吧！這是一種不被尊重的感覺，而且小孩在他們家，難保小孩的媽不會三不五時來鬧」。

樓主後來更新帖文，承認的確是看上老公有錢又體貼，但認為是老公追求和向她求婚，「又不是我硬貼上去的，所以條件中有錢錯了嗎？你們會挑沒錢的嫁嗎？」，怒斥部分網民是「正義魔人」、「假清高」。

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女友認出軌兼發生性關係 男方被戴帽感崩潰：佢哋喺我屋企張床做（01製圖）

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事主最近就向網民分享事件的最新發展，說自己最初還堅拒相信女友出軌，但最近對方終於承認愛上另一個人，更已經與他發生性關係，親熱地點包括樓主家中的床上：