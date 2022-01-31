叫老公買響鈴打邊爐　港媽竟得到呢樣嘢　爆料買錯原因：笑咗成晚

不要高估老公的生活常識！有港媽分享丈夫的烏龍事，指日前吩咐丈夫前往超市時順道購入響鈴，沒料她最終竟得到1包美國螺頭！原來丈夫對「響鈴」1詞毫無概念，因此決定買字面相近的「響螺」交差，港媽對丈夫買錯食材的原因感到莫名其妙，直言整晚「一路食一路笑」。



樓主吩咐丈夫到超市順道購買響鈴作火鍋食材，沒料對方竟買錯響螺，令她哭笑不得。（資料圖片）

該名港媽於親子王國討論區分享老公的生活趣事，指早前家人一起食火鍋，惟買食材時一時忘記買響鈴。剛好丈夫打算到超市購物，她便要求對方順道購買響鈴回家，沒想到她當晚竟得到1包急凍螺頭，兩者價錢相差數倍。

港媽哭笑不得，只好詢問丈夫買錯食材原因，原來丈夫一直稱呼打邊爐的「響鈴卷」為「腐皮卷」，故被要求購買響鈴時，只想到會發聲的物品，思考過後決定購買字面相近的「響螺」回家交差，「佢就係話知道響鈴唔食得，所以買響螺、螺頭」。

樓主指，原來丈夫一直稱呼打邊爐的「響鈴卷」為「腐皮卷」，故被要求購買響鈴時，只想到會發聲的物品，思考過後決定購買字面相近的「響螺」回家交差。（親子王國討論區圖片）

港媽直言當晚「一邊食一邊笑，笑咗成晚」，但未有交代丈夫是否「經一事長一智」，還是堅持己見，稱呼響鈴為腐皮卷。帖文引來一眾網民爆笑，「都係響，賺咗」、「貴幾倍，個湯一定好甜」、「叫老公買嘢要附圖㗎，下次醒喇」、「下次叫佢買黃金糕，可能會買咗黃金返來」。

亦有不少已婚網民大爆另一半的烏龍事，「我隻佬仲攞命，買蕃茄變咗林柿，買蘑菇忌廉湯變咗蘑菇意粉醬，仲煲埋上枱」、「我試過叫老公去買芝士，佢買咗牛油返來」、「我老公叫佢買大眼雞煲湯買咗紅衫魚，買豆腐變咗豆腐花，叫佢留返盒壽司畀個女，佢食晒啲壽司淨係留返個盒」。

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