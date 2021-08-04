矽谷為什麼叫Silicon Valley？全因一個超級天才學霸

今天從手機到電視，我們已經離不開大規模集成電路。但很多人不知道的是，剛過去的周末（7月30日），其實是大規模集成電路的生日。這一切都和一個人緊密相關，他就是羅伯特．諾伊斯（Robert Norton Noyce），今天我們就來回溯一下那個時代，以為以大規模集成電路為標誌，人類進入了全新的紀元。



麻省理工高材生

諾伊斯在讀書的時候，其實相當全材，游泳拿過美國中西部比賽的第一名，還會演奏雙簧管，也演過舞台劇。他中學畢業之後，讀的學校叫做格林內爾學院，學習的是物理和數學兩個專業。在物理課上，學院當時的系主任加爾利用個人關係，展示了當時貝爾實驗室製作出來的第一批晶體管中的兩個，這引起了他濃厚的興趣。

諾伊斯非常聰穎，加爾建議他去麻省理工學院學習物理。諾伊斯在麻省的時候，因為思維敏捷，研究生院都叫他「快速的羅伯托」（Rapid Robert），他在MIT的博士畢業論文題目是緣體表面狀態的光電研究。

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追隨與叛逆

諾伊斯畢業之後在東海岸的費城Philco公司工作了三年。然後他就在1956年，追隨三極管的發明者、諾貝爾物理學家獲得者肖克利，加入了肖克利半導體實驗室，由於這個公司人均博士，所以當時還有博士生產線的美名。

好景不長，諾伊斯等人受夠了肖克利獨裁式的管理方式，在一年之後集體叛逃，由於當時叛逃的人一共有8名，他們就是半導體工業歷史上著名的「8叛逆」，這些人集體創辦了一個新公司：大名鼎鼎的費爾柴爾德半導體（飛兆半導體，也有譯作仙童半導體，Fairchild Semiconductor）。

8叛逆人均大神的水平。在傑克-基爾比於1958年發明了第一個混合集成電路（hybrid IC）之後，諾伊斯於1959年的7月30號，獨立發明了一種新型的集成電路，即單片集成電路（monolithic IC）。它比基爾比的實現更加實用。諾伊斯的設計是由矽製成的，而基爾比的芯片是由鍺製成的。諾伊斯的發明是第一個單片集成電路芯片。與基爾比基爾比的集成電路有外部電線連接不同，這導致無法大規模生產，諾伊斯的單片集成電路芯片將所有元件放在矽片上，用銅線連接。諾伊斯的單片集成電路的基礎是平面工藝，由Jean Hoerni在1959年初開發。反過來，Hoerni的平面工藝的基礎是Mohamed Atalla在1957年開發的矽表面鈍化和熱氧化方法。

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霍夫勒的一系列報導，讓矽谷這個名字名噪全球

矽谷（Silicon Valley）這個名字，在上世紀70年代，很可能是當時半導體公司的營銷人員的說法。但真正發揚光大的是霍夫勒，他當時在《電子新聞》工作，他在1971年寫了一個圍繞矽谷的半導體產業的專欄，這個專欄一系列文章的標題，他都用了矽谷這個當時的新詞，迅速獲得了廣泛的認可。

而在1968年的時候，諾伊斯已經和摩爾一起創辦了英特爾（Intel），並成長成為全球半導體工業的巨頭，而諾伊斯因為是當時英特爾的CEO，所以坊間稱其為矽谷市長。諾伊斯的管理風格可以說是「捲起袖子」。他避開了豪華的公司汽車、保留的停車位、私人飛機、辦公室和家具，而選擇了一個結構較少、輕鬆的工作環境，在這種環境中，每個人都做出貢獻，沒有人得到奢侈的福利。通過拒絕常見的高管津貼，他成為未來幾代英特爾CEO的典範。

關於諾伊斯發明集成電路的故事就倒這裏了，之前我們寫過關於英特爾另外一個聯合創始人摩爾的文章，可以結合起來看這些天才如何改變了世界。當然今天全球半導體產業的格局也在發生變化，誰也沒法預言未來是什麼樣子。

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