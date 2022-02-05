去女友家拜年　台男又食又拎反計較無利市收　女生認清為人想分手

情侶見家長都會想在長輩面前好好表現一番，但台灣有男生到女友家拜年時不但沒買賀禮、沒主動幫忙做家務，反而計較外父外母沒派利市，行為令人嘩然。該男生的女友於討論區發文呻，日前帶同居半年的男友回娘家拜年，回程時男友卻抱怨「說我爸媽沒包紅包給他很沒禮貌」。女生不滿地指出「他來我家只有等吃跟帶一堆東西走，憑什麼計較我爸媽沒包紅包給他」，而且送給爸媽的賀年禮盒還是她買的，過年就認清男友計較小氣的性格，讓她大呼「認真想分手了」。



有台灣女生於討論區發文呻，日前帶同居半年的男友回娘家拜年，回程時男友卻抱怨「說我爸媽沒包紅包給他很沒禮貌」。（《初戀築跡101》劇照）

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該名女生於「爆料公社–匿名公社」以「男友說我爸媽沒給他紅包很沒禮貌」為題發文表示，日前帶同居半年的男友回娘家拜年，爸媽很開心地煮了一堆飯菜招待，還送男友很多自家種的鳳梨釋迦，但駕車回程時男友卻抱怨「說我爸媽沒包紅包給他很沒禮貌」。

她於車上與男友大吵，指出她去男友家拜年時，雖然未來老爺奶奶有給利市，「但一回到家他就全都跟我要走了」，而且她到男友家都在幫忙煮團年飯和拜拜，「他來我家只有等吃跟帶一堆東西走，憑什麼計較我爸媽沒包紅包給他」，送給爸媽的賀年禮盒還是她買的。

女生不滿地指出，「他來我家只有等吃跟帶一堆東西走，憑什麼計較我爸媽沒包紅包給他」。（Getty Images）

惟男友堅持說是禮貌問題，他沒計較要收到多少，「還說我爸媽這麼不上道結婚後該怎麼辦」，女生心想「我有說要嫁嗎？腦補成這樣是有多自戀」，她氣得在停紅燈時下車離開，男友竟然沒挽留她，直接開車走，「到底是誰做錯事啊？甩態給誰看？」。

網民紛紛勸樓主分手，直言不值得浪費時間在這種男人身上，「這種男友還有什麼好留戀的，只想坑人，想清楚吧」、「這種人千萬別嫁，而且趕快分手！跟他在一起妳只會不幸福」、「夠爛的，就為了錢，妳該分了」、「自己好手好腳可以自己賺錢，對方父母沒必要沒有義務包給妳男友，多大囉，還要跟長輩要紅包，傻眼」。

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