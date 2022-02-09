2022虎年｜初9拜天公宜忌「千萬別做這3件事」做錯隨時全年行衰運

【初九／禁忌／宜忌】台灣民俗專家廖大乙提醒，農曆年還沒過完，其中「初九天公生」也就是玉皇大帝生日，市民別忘了要「拜天公」，而祭祀也有技巧和忌諱，祭拜前留心別誤踩地雷，確保自己在新的一年行運發財。



廖大乙指出，有些市民以為春節連假結束，農曆過年就過完了，實際上農曆年春節慶祝是到正月十五的元宵節，而在收假開工後，依照民間習俗，正月初九、十五這兩天仍須祭祀，其中「初九天公生」也就是玉皇大帝生日，必須「拜天公」。

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而在道教傳統信仰上，玉皇大帝是在天庭統領眾神，掌握與市民生活息息相關的大小事務，也因其地位尊貴，相傳由「陽數之首」一，以及「陽數之極」九，也就是農曆正月初九為其聖誕，也就是俗稱的「天公生」。

廖大乙表示，今年農曆正月初九在2月9日，而拜天公的時間通常是從初八晚上11時（子時）開始可燃放鞭炮慶祝，並備以三牲素果敬拜；但實際上，市民不用太拘泥時間，若來不及或忘記，其實到元宵節前都還來得及，且每天隨時都能拜。

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而「拜天公」雖不拘泥時間，但更要注意「心靈清淨」，也就是虔誠祈福、心誠則靈，因此在拜天公前，最好能齋戒沐浴，祭拜時須端正儀容，最忌諱披頭散髮、口出穢言，以及供品禁葷食要用素的，別讓這3大地雷褻瀆了天公，而受到處罰。

廖大乙說，拜天公可到有供奉天公的廟宇，或是直接向天朝拜均可，重點是真心誠意、虔誠祈求，祭拜時最好能向天公行三跪九叩大禮，叩拜後並誠心稟報心中所求之事，像是升官發財、學業進步或身體健康等都可以。

素食供品上則建議使用紅圓、年糕、生仁、紅豆、發粿、紅龜粿、米粩、柿子和花生等帶有吉祥平安意涵的年節供品，也能用菠蘿（旺來）、蘋果（平安）和柑橘（吉祥）等水果，再誠心向天敬祈國泰民安、風調雨順，福虎年行運發財。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】