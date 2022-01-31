新春拜年3大開運穿搭｜紅色針織外套配白色恤衫　喜慶討喜不俗氣

撰文：女人我最大
出版：更新：

農曆新年到~大家出門拜年、走春的穿搭想好了嗎？說到新年，紅色當然是第一首選，但該怎麼穿才能最得長輩喜歡又不會顯得俗氣呢？

以下小編為正在苦惱的各位推薦三種穿搭法，可知性可甜美的風格，新年出遊絕對適合！

新年去拜年，最緊要著得夠喜慶得體，以下3大新春開運穿搭包你逗多兩封利是。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+13

1. 紅色毛衣、針織衫

氣溫依舊不高的新年，穿上紅色的針織衫或毛衣，肯定能讓人覺得喜氣洋洋。紅色針織衫其實也沒有想像中難搭配，裡面可以穿一件襯衫，外面搭上針織衫就更顯得有氣質，下半身可以選擇黑色、深色系的牛仔褲或長裙。如果是穿紅色圓領毛衣，裡面同樣也能搭配襯衫，或者直接穿上毛衣，就顯得相當率性又搶眼。

2. 紅色抓皺、綁帶上衣或裙裝

如果覺得知性風格不適合自己的話，小編也推薦「活潑、甜美」風格穿搭，出門拜年絕對會讓長輩看了都開心。如果天氣稍微回暖，不妨選擇有抓皺或綁帶設計的上衣，純素面太單調的話，也可以選擇有圓點或碎花樣式的上衣，下半身則隨興搭配淺色牛仔褲就相當活潑、可愛了。喜歡裙裝的女生們當然也可以選擇短版或長版裙，選擇有印花的洋裝也相當有氣質，喜歡多層次的人也可以披上一件毛衣作為搭配也非常時髦。

同場加映：2022新年開運手錶10大推介　Rolex、Cartier、Piaget讓你鴻運當頭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+6

3. 紅白配色

如果覺得單穿紅色上衣太顯眼的女生們，也可以選擇以「紅+白」作為配色，無論是裡面穿紅色上衣，搭配白色外套，或是白色上衣再加上紅色外套也顯得非常喜氣，紅白對比色絕對亮眼、好看。

新年開運色： 紅色、金色

另外，大家一定也會希望新年能夠開運、帶來新氣象，不過喜歡低調路線的人，也不一定要直接把紅色在身上，可以搭配紅色銀包、毛帽或圍巾、鞋子等也能象徵好運。但除了紅色，也能搭配象徵財運的金色飾品，為新的一年討個好彩頭。

同場加映：2022虎年桃花運最旺5大生肖+幸運色　屬兔者穿藍色增強姻緣好事近（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+14

同場加映：銀包風水學｜11個增強財運免漏財的禁忌　想財政穩健推薦用這色！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+16
5款小資女精品頸鍊推介　GUCCI、Tiffany簡約秀氣首飾千元有找！秋冬5個風衣穿搭技巧　掌握大褸長度、配搭長褲即變九頭身模特兒Dior珍珠耳環推薦Top 10　黃銅耳垂、琥珀水晶 、AirPods配飾秒殺CHANEL度假系列5大手袋推薦　新迷你浮雕BOY款、珍珠雙C WOC必搶樂福鞋秋冬3大穿搭推介　素人一對鞋搭配出日系無印、英倫學院風Dior秋冬暖灰色手袋Top 8　半月包、小方包、手機收納袋8千帶回家秋冬皮革襯衫4款型格穿搭指南 　襯牛仔褲、長裙變身酷甜性感辣妹銀包風水學｜11個增強財運免漏財的禁忌　想財政穩健推薦用這色！

延伸閱讀：

小香風外套怎麼穿？宋慧喬「超好學搭配」神顯瘦，Jessica靠1招逆齡又長腿

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

農曆新年
美妝穿搭
穿搭時尚
穿搭教室
農曆新年
女人我最大