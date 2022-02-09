女友拜年阿媽亂講嘢　1句話累阿仔陷感情危機　網民：伯母識玩！

常言「不怕神對手，只怕豬隊友」，怎會估到令自己陷入感情危機的竟是親生媽媽？有港男在網上發文分享「中伏」經歷，指日前女友上門向其家人拜年，原本一直相安無事，惟媽媽突然「亂講嘢」，竟在眾人面前說了1句話惹來天大誤會，連累他被女友懷疑，即使多番解釋對方仍不相信，不禁大呻：「真係俾老母玩死！」



有港男分享「中伏」經歷，指日前女友上門向他的家人拜年，惟媽媽突然「亂講嘢」，令他陷入感情危機。（《爛賭夫鬥爛賭妻》劇照）

該名港男於Dcard討論區發文，講述被媽媽亂講嘢影響戀情的經過。他指媽媽不時亂說話，「講嘢唔經大腦」。數天前女友到他家中食飯及拜年，沒想到媽媽仍「唔識做」，一見女友便當面說：「你上個禮拜帶返嚟嗰個唔係呢個嚟㗎喎！」

樓主聞言大感愕然，一時不知如何反應，只好即時打圓場，稱「阿媽新年流流，你唔好攞呢啲嚟講笑」，又回想「對上一次帶女上去已經係3年前，係以前個女朋友」，沒料媽媽竟然記錯，「仲要當住全部人面咁問」。他指女友聽到媽媽的話即時生疑，即使他多番解釋不獲信任，「我女朋友到而家仲唔肯信我，X！真係俾老母玩死」。

媽媽的無心說話令樓主女友生疑，即使他多番解釋亦未獲信任。（《爛賭夫鬥爛賭妻》劇照）

帖文笑翻一眾網民，笑稱「伯母識玩」、「你話阿媽有陰陽眼，睇下兜唔兜到」，又紛紛討論樓主媽媽是單純「亂講嘢」還是另有目的，「擺明阿媽唔鍾意啦，你當佢傻㗎咩」、「係咪唔記得畀家用？定其他嘢得罪咗佢？」、「會唔會你媽無記錯，係你身後有嘢呢？」、「試下畀家用，或者畀多啲家用」。

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