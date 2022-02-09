台婦私處狂流血一做檢查嚇窒醫生：吃穿了子宮壁！原因同條腸有關

如果身體出現異狀，第一時間一定要就醫，只怕「小病不治，大病難醫」，就有台灣醫生分享，曾經遇過一名中年女性私密處不正常出血，一檢查才發現直腸長了腫瘤，必須立刻動手術切除。



台灣外科醫生許尊堯在節目《醫師好辣》中分享，曾經有一名中年女性陰道不正常出血，一開始去婦產科檢查，未料，超聲波一照發現子宮內有異物，進一步電腦斷層檢查發現不得了，「結果是一個直腸腫瘤，滿嚴重的直腸腫瘤。」

【相關圖輯】癌症｜大便變細有血瘜肉變大腸癌8徵兆（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

許尊堯解釋，其實子宮位在直腸正前方，「它往前面吃到了子宮，吃穿了子宮壁」，導致陰道異常出血，只能跟婦產科醫生共同討論、評估，「不可能只單純把直腸腫瘤拿掉，我們可能連子宮都得拿掉。」藉此提醒市民一旦發現身體出狀況，一定要立即去醫院檢查，一拖再拖恐怕會造成無法挽回的憾事發生。

【同場加映】直腸癌｜便血以為痔瘡？血量顏色痛位記住3大分別唔會再搞錯！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

延伸閱讀：

昔翻臉劉樂妍！陳竹音宣布「放棄健保」入籍大陸：我的驕傲

【本文獲「TVBS」授權轉載。】