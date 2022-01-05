放屁可預視大腸癌晚期徵狀！有這3種屁味要留神　醫生教3招應對

【放屁／氣味／大腸癌徵狀】放屁不單祇會令人尷尬，原來味道更可窺看出身體響起的警號，如果出現以下3種屁味更要小心留神，當中一種或是大腸癌晚期徵狀，應及早求醫檢查。



專門分享中醫知識的Facebook專頁「翰醫堂中醫診所」發帖提醒有3種屁味要注意。帖文指出，「放屁」是人體正常現象，而放屁的味道同時反應腸胃狀況，如出現以下3種屁味，更要特別注意，其中一種或是大腸癌晚期徵狀，必須留神。

即睇3種屁味對應問題＋應對方法▼▼▼

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不過帖文亦表示毋須太過緊張，若出現嚴重狀況，可先醫院檢查，諮詢醫生建議。

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