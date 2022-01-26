腸道健康｜長期便秘對身體7大影響　毒素停留大腸過久可致大腸癌

便秘是一種常見的生活困擾，通常是因為生活方式和飲食結構所導致。醫學上，一般認為有排大便次數（一周少於3次）、量減少、排便困難即為便秘。



便秘的人可能會有以下症狀：大便乾結、便硬，像小石頭或大理石、排便期間肛門疼痛和不適、排便不淨感、腹痛或不適、食慾不強，嚴重者可能會在大便後，衛生紙擦拭到鮮紅的血跡。

長期便秘對身體的影響（按圖了解👇👇👇）

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如果長期便秘沒有改善，影響的不只是腸胃及肛門不舒服，還可能造成許多身體狀況，以下就帶你了解便秘對身體有什麼影響。

1. 大腸癌

糞便帶有食物中的有害物質（食品添加物、農藥），若停留在大腸內過久，毒素會不斷的刺激腸粘膜，造成大腸癌。

2. 肝病

變糞便中的毒素容易因糞便在大腸內停留而被再度吸收。這些毒素會隨著血液直接進入肝臟，增加肝臟的負擔。

3. 肛門周圍疾病

便秘使大便變硬，若勉強將大便排出，容易傷害到肛門周遭的黏膜而造成痔裂、肛裂、脫肛、肌炎等疾病。

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4. 大腸憩室炎

憩室是腸壁向外突出形成的囊袋，40歲以上的人較常見於此現象，便秘容易使食物殘渣滲入憩室內，引起炎症。

5. 潰瘍

肝臟負責把大便中的毒素中和。當肝臟負荷過重，中和毒素的能力就會減退，而鹼性的膽汁也會變成強酸性，腐蝕臨近的組織而造成潰瘍。而且長期便秘，乾硬的大便壓迫腸道，也可能導致腸道黏膜潰瘍，甚至變成腸穿孔。

6. 青春痘及肌膚粗糙

排便主要是排泄體內的有害物質，如果便秘使有害物質累積，會造成代謝不佳，連帶造成肌膚粗糙及青春痘。

7. 其他併發症狀

便秘經常引發腹痛、頭痛、肩酸、食慾不佳、口臭、頭昏眼花、失眠、急躁、口乾舌燥、疲勞等症狀。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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