大馬懷孕美少女網紅確診入院　半夜睜眼驚見「黑色一團」秒崩潰

外型甜美，去年一度因未婚懷孕引起話題的19歲馬來西亞網紅 Jing En，在大年初一時傳出確診新冠肺炎，她挺著7個月孕肚住院，但卻看到病房老鼠亂竄，讓她超崩潰！
Jing En透過Instagram曝光自己所住的醫院老鼠到處跑，曾睡到一半時聽到聲響睜眼：「一開眼睛，老鼠就在我眼前！黑色的大大隻的老鼠啊！」
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她嚇到不敢睡不敢躺，直呼：「老天為何要這樣對我！」她甚至還曝光老鼠在床頭跑來跑去的畫面，只見攝影畫面中一隻老鼠全身黑，眼睛則因反射出看起來像是在發光。
Jing En也回應網友詢問「為何不去私人醫院」，她表示一開始先去私人醫院，但因器材不全所以被推薦到政府的醫院，她坦言醫護都不差，真的是環境問題。她連曝多張老鼠現形的照片，哀嘆已經躲到沒地方了，「放過我吧」。
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