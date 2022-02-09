自稱一家四口呈陽性Call的士「急去醫院」　司機：真係搵條命嚟博

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業日前在疫情記者會上表示，如果市民在家中經快速測試對新冠肺炎呈陽性，最理想是有自己私家車，或可以乘的士到急症室，惟言論引起不少的士司機批評，認為做法極容易令他們染疫。網上流傳照片，指有的士App出現自稱是「1家4口陽性確診者」的客人，Call的士「急去醫院」，令司機表示「真係搵條命嚟博」。



醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（資料圖片／鄭子峰攝）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

李立業在早前的疫情記者會上被問到有關病人求醫安排時回應指，會建議市民在家中快速測試呈陽性後，使用最快捷及最少人接觸的方法前往急症室，最理想的交通方法是可以有自己的私家車，否則的士亦都可以，最重要是「點對點」，不應途經其他地方。的士司機們都批評做法不實際，而且他們的裝備有限，感染風險高，隨時連累家人及引發的士群組。

網上流傳照片，有自稱陽性的家庭Call的士。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」有人上傳1張手機畫面照片，可見在的士App中有人Call車由筲箕灣前往東區醫院，備註欄稱「5人車，1家4口陽性確診者，急去醫院」。樓主在帖文上表示圖片取自WhatsApp群組，大嘆「嘩，果然正價，真係搵條命嚟博」。網民們都笑言「好客，居然唔出85（折）」、「仲唔指定要混能」、「良好客人，非常有品」、「個客幾好呀，非常有品」，惟最後未知是否有司機願意接單。