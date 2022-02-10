親熱時問「弟弟準備好了沒」　老實男友回答一句話　女生慾火秒熄

雖常說男人若為人老實、「擔屎唔偷食」是一大優點，但有時太過老實也不一定是好事！有台灣女生於討論區發文呻，交往3個月的男友為人老實，日前兩人親熱時，她調戲男友問道「你弟弟準備好了沒」，沒料到男友聽不懂性暗示，回答說「我弟弟在家，你沒跟我說要約他一起」，她熊熊的慾火瞬間被撲熄。



有台灣女生於討論區發文呻，交往3個月的男友為人老實，日前兩人親熱時，男友聽不懂性暗示，令她慾火秒速熄滅。（《主君的太陽》劇照）

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該名女生於「爆料公社–匿名公社」以「困擾的女生」為題發文表示，男友快30歲才和她在一起，而且她更是對方的初戀，兩人已交往了3個月，日前兩人親熱時，她明示和暗示雙管齊下，男友總算明白「要上本壘」。

隨後，她調戲男友問道「你弟弟準備好了沒」，沒料到男友聽不懂性暗示，回答說「我弟弟在家，你沒跟我說要約他一起」，令她大感無奈，高呼「瞬間滅火」。

網民紛紛留言笑說「太過單純」、「獲得直男一枚」、「要白話一點」、「還在新手村，有得練了」、「這個還要再教育」、「有這麼純情世間應該沒有」、「非常好，要珍惜」、「妳應該直接提槍快跑前進，不要問那麼多」、「重點應該是放在，他不介意找弟弟一起參戰？只是必須先說的概念」。

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