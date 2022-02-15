網紅滴妹著低胸裝罕露性感　網民「估佢唔到」：平常太謙虛了

【滴妹／炎上BURN】與哥哥阿滴共同經營語言學習頻道走紅的網紅滴妹，擁有甜美脫俗的外貌，搭配招牌黑框眼鏡，獲得大批粉絲支持，經常在社群平台分享生活的她，近日擺脫清純形象，大方露出姣好上圍，讓網友噴鼻血直呼：「好有料啊…滴妹」、「第一張簡直驚艷」。



YouTuber滴妹日前出席大型脫口秀《炎上BURN》，13號開心在IG發文，除了給當集主角愛莉莎莎打氣，也很有誠意的穿著低胸禮服現身，笑說：「除了莎莎給油之外，哥哥這次也擔任『火伴』，當然要盛裝打扮出席一波囉，有美嗎？」

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辣照曝光後，吸引近5萬名網友按讚，直呼：「盛裝好美」、「超正的」、「滴妹平常太謙虛了」、「這真是…太美了」、「滴妹真滴美」、「第一張簡直驚艷」、「整個就是美到炸」、「太美了吧！女神」、「怎麼可以這麼美」、「滴妹好可愛又好美」、「好有料啊…滴妹」。

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