RingFit減肥又成功！日本肥仔趕走大肚腩變型男　7招加強燒脂效果

數碼生活
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【RingFit Adventure減肥效果】任天堂（Nintendo）Switch遊戲《RingFit Adventure》（健身環大冒險／リングフィット アドベンチャー）屢屢傳出減肥喜訊，今次就有日本肥仔用RingFit減走大肚腩變型男！

Switch《RingFit Adventure》讓玩家利用實體伸縮圓環控制器與Joy-Con搖桿結合，玩遊戲之餘輕鬆運動全身，更可以自訂鍛煉組合，達到減肥健身活動效果。

▼▼▼ 先看看《RingFit Adventure》試玩&評測 ▼▼▼

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雖然RingFit只是看似普普通通的遊戲環，但不少人成功靠它「翻身」，例如之前有日本少婦堅持玩RingFit後成功減走20公斤變做超索人妻，菲律賓亦有肥胖男子靠它「消滅」大肚腩變成型男。

▼▼▼ RingFit助變索女型男勵志故事 ▼▼▼

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而今次主角ずっき@領域ZERO（@zukky_areazero）亦成功用RingFit玩出一片天。

ずっき是日本獨立遊戲開發人員，他在Twitter公開自己持續遊玩RingFit大約半年、180天的驚人成果，短短2天已獲4萬網民給予心心，並有近2萬人轉發。

如何增強RingFit減肥效果？

ずっき又分享了增強RingFit減肥效果的方法，原來還需要遊戲時間、設定等東西配合啊！

▼▼▼ 7招增強RingFit減肥效果 ▼▼▼

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縱使已大有成果，但ずっき仍未滿足，目標是秋天再減掉5公斤。

不過，雖然很多人都分享了玩RingFit減肥心得，但提提大家，做運動大忌就是「三分鐘熱度」半途而廢，「只要有恆心，肥仔肥妹都變男神女神」！

資料來源：Twitter

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