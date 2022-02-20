揀生日禮物送閨密　女兒爆「乾媽喜歡粉紅色」　人妻揭被雙重背叛

雖說童言無忌，但台灣卻有人妻因女兒一句話改變了人生。該名人妻於討論區發文表示，日前帶4歲女兒去百貨公司逛街，打算為閨密兼女兒的契媽買份生日禮物，其間女兒竟然說出一句令她當場呆掉的話，「上次爸爸就送了乾媽一套粉紅色的內衣」，她立即找老公和閨密對質，兩人很爽快地承認有婚外情。



有台灣人妻於討論區發文表示，日前因女兒說了一句話，「上次爸爸就送了乾媽一套粉紅色的內衣」，令她意外發現老公與閨密出軌。（《犀利人妻》劇照）

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該名人妻於「爆料公社–匿名公社」以「女兒的一句話」為題發文表示，日前帶4歲女兒去百貨公司逛街，打算為閨密兼女兒的契媽買份生日禮物，其間她叫女兒幫忙想想買什麼較合適，女兒回答「我也不知道給乾媽挑什麼禮物合適，但我知道乾媽喜歡粉紅色，妳可以買粉紅色的東西送給她」。

她感到很疑惑，認識了閨密多年，卻不知道對方喜歡粉紅色，其後女兒說了一句話，「因為上次爸爸就送了乾媽一套粉紅色的內衣，乾媽很喜歡啊」，她瞬間愣住。她直覺覺得女兒沒有說謊，立即找來老公和閨密對質，兩人倒是很爽快就承認了有婚外情，又聲稱是一時意亂情迷，早就結束了關係，並求她原諒，但她指出「我真的沒有辦法接受這種雙重背叛，就這樣吧！」。

網民紛紛留言說，「不原諒是對的，支持你，一個人也可以過很好，加油」、「孩子還小，如果要新生活的話，就及早開始吧！」、「孩子是最真的，放過自己吧！」、「《華燈初上》外傳嗎？」。

同場加映：男友衣櫃驚現陌生胸圍 網民憑3疑點揭出軌 台女決攤牌結局超慘



台灣有女網民在討論區發文，指提早下班回家整理衣服時，在男友的抽屜內發現1件粉色內衣，起初還以為是自己的驚喜禮物，但發現尺寸不對，連吊牌都拆除，因而求問應怎樣做。有「柯南上身」的網民憑照片中的疑點，斷定樓主男友已經出軌。



女網民在男友的抽屜內發現1件粉色內衣，起初還以為是自己的驚喜禮物，但發現尺寸不對，連吊牌都已拆除。（Dcard圖片）

有網民以偵探頭腦找出蛛絲馬迹，指照片中有3大疑點▼▼▼

樓主決定攤牌，最終男友還是從實招來▼▼▼