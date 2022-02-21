台男稱痛風腳發作　惟見到曱甴即大力踩　網民嘲：原來蟑螂治百病

到底這位同事是假裝痛風發作，還是緊急關頭被激發出來的力量？有台灣搬運工人於網上發文表示，日前他與同事到一棟沒電梯的老舊公寓工作，需把一些廢棄物件搬下樓，開工前同事聲稱痛風發作，走路一拐一拐，他因而好心地負責做粗重的工作。怎料，休息期間，同事突然大叫「有蟑螂」，他親眼目睹同事用那隻患痛風的腳「一直踩！」，他才得知被同事耍了，嘲諷道「真是神奇，蟑螂還能治痛風」。



有台灣搬運工人於網上發文表示，日前他與同事到一棟沒電梯的老舊公寓工作，需把一些廢棄物件搬下樓，開工前同事聲稱痛風發作，走路一拐一拐，他因而好心地負責做粗重的工作。（fb群組「爆怨2公社」圖片）

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該名搬運工人於facebook群組「爆怨2公社」發文表示，日前開工前他看到同事一拐一拐地走到工作地點，他趕緊問怎麼了，同事稱痛風發作，他沒患過痛風，但看對方的樣子好像真的很痛，因此就讓同事只負責整理，粗重的搬運工作由他來做。

怎料，休息期間，同事突然大叫「有蟑螂」，他親眼目睹同事用那隻患痛風的腳「一直踩！一直踩！一直踩！那隻腳就像裝了勁量電池一樣，每一下都是那麼鏗鏘有力」。他走過去問「你是不是忘了什麼了？」，同事感困惑，他立即說「你忘了今天有痛風」，又於帖文嘲諷道「真是神奇，蟑螂還能治痛風」。

休息期間，同事突然大叫「有蟑螂」，他親眼目睹同事用那隻患痛風的腳「一直踩！一直踩！一直踩！那隻腳就像裝了勁量電池一樣，每一下都是那麼鏗鏘有力」。（noshadtakes@Unsplash）

不少網民笑說，「原來蟑螂治百病」、「而且還能秒治」、「碰到意外的爆發力」、「那是求生意志」、「裝的，穿幫了」、「這是選擇性痛風」、「真有痛風，連走都不想走，痛起來只想用爬的」、「這種同事以後也別可憐他啦！」。

不過有網民指出，「腎上腺素大爆發，瞬間止痛，力量湧現」、「我也不是要幫你同事講話，我右腳十字韌帶斷開到掰咖，屎意如湧泉般，我也是突然走像飛的往廁所去了！」。

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