居屋2022｜單位售價、間隔呎數！最平12萬上樓　網民最關注驥華苑

【居屋2022申請資格／價錢／北角驥華苑／出售居者有其屋計劃】「居屋2022」及「白居二2022」現正接受申請。今期居屋以五一折出售，售價124萬元至531萬元，當中最觸目的是「樓王」北角驥華苑，最平的居屋單位則來自啟德啟欣苑，以最高九成按揭計算，最平約12萬元就可以「上樓」。

今期居屋除了申請資格、白表申請者入息資產限額，網民最關注各單位售價、間隔、呎數，當中網民認為最觸目的，是北角驥華苑。以下一文整合居屋2022單位呎數、間隔、售價、位置，巿民揀樓前可以先參考。



網民認為最觸目的，是北角驥華苑。（資料圖片）

今期居屋有7個新建居屋發展項目共8926個單位，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，以市價五一折出售，售價124萬元至531萬元，最細186平方呎，最大則有555平方呎。

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新建居屋單位售價、間格、呎數（政府新聞網）

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同場加映：居屋2022申請資格、費用、截止日期、白表入息資產限額一文看清



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今期居屋2022及白居二申請期為2月25日早上8時至3月24日晚上7時，其中居屋2022申請費250元，白居二申請費210元，同時申請兩者費用460元。