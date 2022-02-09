慾火焚身行房沒關門！奶奶目擊床戰「淡定說一句」人妻聽完超尷尬

俗話說「小別勝新婚」，夫妻倆久沒見面，一見面很容易天雷勾動地火，就有一名台灣人妻分享糗事，好不容易盼到老公出差返家，太思念彼此的兩人忍不住開始大戰！



結果兩人顧著愛愛根本沒有關門，導致奶奶不小心目睹雙方激戰，驚吐一句話令兩人哭笑不得，「真的尷尬極了！」

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這名台灣人妻日前在爆料公社APP「匿名公社」以「真的尷尬極了」為題發文，提到老公結束為期1週的出差返家，礙於夫妻倆婚後沒有分開超過那麼久時間，一見面後太想念彼此的2人激情地擁抱在一起，迫不及待在床上進行激烈運動。

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只不過，當時兩人已經在滾床單，加上當時家裡只有奶奶，因此沒有特別注意有沒有關門，未料途中突然瞥見奶奶站在門外，嚇得直揭把老公推開，結果奶奶不以為意地說，「叫你們吃飯，以為你們沒聽到。看來你們也沒心情吃飯，我自己叫外賣去」，語畢關上門走人，令夫妻倆哭笑不得。

此文一出後，網友紛紛留言笑說，「奶奶很好笑」、「奶奶希望明年有金孫了」、「奶奶很開明啊，是個好奶奶」、「真的尷尬」、「奶奶的話好好笑」、「這奶奶應該默默地走開就好了，還這麼堅持的看到底」。

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