台女愛愛下體突傳腥臭味　男友一索即嘔吐　事後講出這句話更尷尬

【陰道炎】愛愛能增加情侶間的情趣，但偶爾也會成為感情生變的導火線。日前一名台灣男網友透露，他有次跟女友發生關係時，聞到對方下體飄出腐爛發臭的魚腥味，讓他當場吐了出來！



該名台灣男網友深怕坦白後會傷到女友，直到對方不斷追問，他才決定委婉說出實情，怎料女友竟難過到躲起來偷哭，「早知道就不說了，默默之後送些產品給她吃還比較好」。

【圖輯】男網友一聞對方下體即嘔吐：「早知道不說了…」事後卻補刀這句話傷盡女人心（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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原PO在網路論壇Dcard上發文透露，他跟女友近日洗完澡準備愛愛時，本來想幫女方服務，怎料一靠近卻聞到腐爛發臭的魚腥味，讓他當場乾嘔了幾下後直接吐出來，女友見狀也嚇傻；當下為了緩解尷尬，該名男網友便謊稱吃壞肚子，再跑到廁所深呼吸。

他表示，「之前也有味道，可是今天的不行，真的快要窒息，我也不知道該不該向女友說出，感覺會很傷女生自尊，但不說又很痛苦」。事後原PO在留言處補充後續，他說道，在女友不斷追問之下，便決定委婉地回應「要吃清淡一點呢，寶貝…」

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沒想到對方卻躲起來偷哭，讓他後悔直呼，「我很心痛啦！早知道就不說了，默默之後送些產品給她吃還比較好，但可能有健康問題，先和她觀察幾天才打算要不要看醫生」。

貼文曝光後掀起熱議，不少網友紛紛表示，「雖然有點慘但還是笑了」、「不知道為什麼第一個聯想到的是廣志腳」、「乾嘔很有畫面，當下你還有辦法站在她立場說出那段話真的佩服」；也有人推測可能是陰道炎，「腐爛發臭的味道比較像是感染」，建議原PO一定要帶女友去就醫。

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