全民檢測｜網民支持稱應封城禁足10天截斷傳播鏈　有人擔心呢啲嘢

【全民檢測／封城／禁足／林鄭月娥】特首林鄭月娥上周五（18日）傍晚見記者，提到已經準備全民檢測，承認正構思以身份證劃分去安排市民檢測，料2至3個月才能令疫情穩定。有網民在討論區上發文，問大家是否贊成「全港停10日全民強檢」，不少網民都表示支持，「長痛不如短痛」，但前提是政府可以提供充足支援，並且將找到呈陽性的市民都安排隔離及醫治。



2月18日，林鄭月娥承認正制訂全民強制檢測方案。（歐嘉樂攝／資料圖片）

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樓主在親子王國討論區的帖文上表示，現時香港政府「頭痛醫頭腳痛醫腳」，即使其中一座無事解封後，另一座亦會出事，認為「人同病毒識走㗎，係咁日日創新高咁樣爆落去，只會搞到百業蕭條，好多舖頭都執晒，愈嚟愈多人無工開」。樓主建議，給予全港市民4天時間儲糧，然後全港禁足封城10日，其間全民強檢3次，「情願痛1次抽晒隱形人出嚟醫」，完結後全港市民正常上班上課，「大家覺得行唔行得通？」。

網民留言都表示認同，主要原因是「長痛不如短痛」，使經濟有機會復甦，「我贊成，與其現在只停某啲行業，不如一刀切，起碼唔會只得部份人唔開心，唔公平，快快手停咗啲傳播鏈」、「長痛不如短痛，好過搞到日日擔心自己、屋企人、親人、同事、隔籬屋有無中招」、「當然贊成啦！而家咁樣擠牙膏，好多人都執笠失業！一刀切，盡快控制疫情好過」。

疫情下大量市民都需要進行強制檢測，多個檢測站都出現人龍，圖為2022年2月22日，沙田新城市廣場外，市民冒雨排隊檢測新冠病毒。（張浩維攝／資料圖片）

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不過有留言擔心，禁足加全民檢測難以實行，例如人手及隔離設施不足，「唔係唔贊成，但應該有啲困難，只係關商場都要諗好多嘢，又話舖租同人工點，我覺得好難會禁足」、「如果解決到啲人可以唔返工，有三餐提供的話先可行」、「贊成，不過要先搵好隔離地方，真係夠人手檢測，提早預告畀人買定嘢食」、「贊成，不過抽晒啲患者出嚟又如何，如果隔離設施不足，確診者都要留喺屋企都冇乜用」。

（親子王國討論區）

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

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問題六：如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。