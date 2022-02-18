林鄭：已準備全民檢測　盼兩月內控疫慶回歸　網民：戴返口罩先講

【全民檢測／強制檢測／林鄭月娥／口罩】特首林鄭月娥今日（2月18日）傍晚見記者，除了宣布引用《緊急法》將原定下月27日舉行的特首選舉，押後至5月8號舉行外，更表示已準備全民檢測，承認正構思以身份證劃分去安排市民檢測，預料2至3個月才能令疫情穩定，又爭取2個月內控制疫情，就可進行準備回歸25周年慶祝活動等。

全民檢測消息一出即引來網民熱論，不少網民關注未來兩至三個月是否有更嚴格防疫措施，又憂慮大批市民排隊檢測會導致疫情交叉感染再爆發。也有網民關注特首辦已接連有職員及清潔工確診，特首林鄭月娥今日見記者時卻仍然沒戴口罩，認為她作出了極壞示範，質疑「特首有特權？」，更指她要抗擊疫情，先決條件是「講返個口罩先講」。



2月18日，特首林鄭月娥宣布押後第六屆特首選舉投票日至5月8日，並承認正制訂全民強制檢測方案。（歐嘉樂攝）

特首林鄭月娥傍晚見記者，除了宣布押後特首選舉，又透露已準備全民檢測，考慮以身份證劃分檢測市民，「真係諗緊用身份證，因為分區都保證唔到啲人出來（檢測）」，形容香港居民身份證是「好工具」。她補充，可參考澳門全民檢測做法，可能檢測多次找出所有零星個案，重申無考慮大規模封城。

林鄭月娥另強調，一定會迎難而上，爭取以2個月時間去控制疫情，屆時可做25周年回歸慶祝等工作，並呼籲市民配合支持，在這段時間減少外出，「忍耐下，盡量不要出街」，外籍傭工僱主亦要呼籲或支持其外籍傭工留在家。

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全民檢測引來網民關注，有網民支持盡快檢測找出所有隱形患者，但關注檢測能力及隔離設施是否足夠。亦有網民憂慮屆時檢測站大排長龍，增加交叉感染風險，「原本兩、三個月就冇事。全民檢測落街逼。即時大爆發。沒完沒了！」、「繼續停市兩至三個月？」、「澳門人口幾多，香港人口幾多？」、「學澳門每人派一萬」。

有網民贊成全民檢測，但質疑按身份證檢測的做法，直言「不認為這措施有效」，因本港人口密集，「樓上樓下個個不同身份證，唔同時間測，根本係交叉感染等爆發」。另有不少網民關注林鄭月娥依然沒戴口罩，直指指特首辦已接連有職員及清潔工確診，批評林鄭月娥見記者時仍然持堅不戴口罩，「佢有冇feed到市民啲情緒好不滿？」、「講返個口罩先講」、「口講抗疫就唔戴口罩，根本係教壞人」。

之前強制檢測各區都有大批居民要排長龍等檢測▼▼▼

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根據《香港01》日前消息，港府計劃下月初替全港750萬市民逐步實施3次全民檢測，按香港人身份證編號劃分檢測日期，初步計劃一周7天內檢測完750萬人，連續檢測3個星期，務求3月底徹底檢驗全港絕大多數患者並送往隔離處所。

檢測方面，初步方案計劃在香港設立100個檢測點，每日最少工作14小時，港府傾向請求內地當局派出大量採樣人士來港協助採樣，同時把每天近百萬計樣本，送回深圳即日化驗。另一建制消息人士透露，建議方案是強制，若不依時檢測且無合理解釋，或會觸犯衛生法例。

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

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問題六：如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。