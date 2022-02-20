有患者認快速檢測陽性　僅自我隔離不上報衞生署　網民：最驚瞓街

香港爆發第五波新冠肺炎疫情，確診數字幾何級爆升，估計逾萬名患者未能送往醫院或隔離設施，被迫留在家中！有網民在討論區上分享，稱有朋友經快速檢測後確認自己中招，但有感患者太多，政府難有配套服務提供，決定自己留家隔離，「唔報衞生署」。有關做法惹來網民爭議，有人認同其做法，坦言醫院已迫爆，恐怕「要瞓街或者冒住冷雨排隊等檢測真係病多兩錢重」，不過亦有人斥不上報的做法自私，「諗住自己無事就算，唔去諗下自己可能已經傳咗畀人」，認為如確診一定要向政府申報，以便反映疫情真貌。

衞生署於2月18日表示，為紓緩醫院壓力，當局制定入院抑或留家安排，稱會盡量將沒有病徵或徵狀輕微的病人送到社區隔離設施，非高危的獨居患者可留在家中，直至第14日檢測呈陰性，即視為無傳染力患者，可以自由離開家居；尚待人院病人如在第14日也檢測呈陰性，同樣可以自由活動，毋須再等送往隔離設施。



衞生署於2月18日公布新冠肺炎患者最新的出院條件。

衞生署指，確診後尚待入院人士等候達14日，檢測結果顯示為陰性，則毋須送往社區隔離設施，可自由離開家居；當局已為尚待入院人士設電話熱線1836 115，每日上午8時至晚上10時運作，每周7天，解答等候入住隔離設施確診人士的醫療查詢及提供感染控制建議。

如果得悉14日後檢測呈陰性？原來毋須要核酸檢測，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於2月18日在疫情記者會上表示，患者只要接受快速抗原測試，即購買坊間的產品。她解釋說，根據科學文憲，在檢測陽性的首周後，病毒量會降低，2周後較「穩陣」，世衞指大約10日便毋須隔離，不過港府希望更「穩陣」，故採現時做法。

樓主在親子王國討論區上發文，稱「愈嚟愈多人中，都愈嚟愈多人選擇唔報」。他提到身邊有人經快速測試後發現自己對新冠肺炎呈陽性，不過表示「政府又冇支援又冇配套，寧願自己喺屋企隔離，唔報衞生署」。

有不少網民表示，身邊都有確診但不上報的例子，「我朋友兩公婆，老公中咗冇報，自己在家隔離」、「我有朋友都中咗，自我隔離」、「我朋友都係，中咗自己食成藥自己隔離，已經退咗燒」。部分留言對中招後不上報表示理解，「老實講報咗又點？咪又係喺屋企自己隔離，最怕要瞓街或者冒雨排隊等檢測，到時真係病多兩錢重」、「其實如果佢知道自己中咗就唔出街留喺屋企嘅，咁都可以接受，橫掂佢報嚟都冇用㗎啦」、「我覺得一定有這類的人，既然政府都幫唔上忙，唯有自己嚟，多我一個又唔多的心態，報嚟都係多餘，我明」。

有網民表示，現時不少人即使快速測試呈陽性都不會向衞生署上報確診。（資料圖片）

近期確診數字急升，多間醫院都需要在戶外設立隔離區 ▼ ▼ ▼



+ 23

不過，亦有人提到，有部分人中招後繼續上班及外出，會令病毒繼續散播，實在是自私，「有啲中咗仲繼續返工」、「真係有啲人好不負責任」、「咁嗰啲人係自私囉，諗住自己無事就算，唔去諗下自己可能已傳咗畀人，會擴散開去」、「唔報唔緊要，最大問題有人繼續出街、去睇醫生，屋企人唔通知公司如常返工」、「我見有個facebook，有人衰到明知中咗，都話要出去入齊貨先在家舒適地『安渡疫境』，住佢棟樓同附近超市食店真係多謝『惠顧』」。

最後有網民質疑，香港真實確診數字應該遠比政府公布高，因為不少人中招後都自己行在家中隔離，不會上報衞生署，「所以點只每日7000？應該Double都唔止」、「真實確診數字好驚人」。



（親子王國討論區）

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

+ 12

如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。