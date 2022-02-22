林鄭：全民檢測3月推按出生年份　使唔使禁足？網民：唔使返工？

【全民檢測／禁足】本港疫情仍然嚴峻，林鄭月娥表示，全民強制檢測有法律效力，不強檢有處罰，形容是「須檢必檢」。她指出，全民檢測預計「3月內做這些工作」，其間會重複做3次全民檢測，「七日一轉或五日一轉」，其間要日日做快速檢測，接受強檢居民會在檢測中心取得物資，包括快速抗原檢測測試包，以及KN95或同級口罩。

林鄭月娥又說，暫時決定以出生年份分批，「即係都係睇身份證」，而全港各區設立幾百個檢測中心，檢測人士須預約，減低排隊不理想情況，亦會設關愛安排，預約檢測人士可帶多兩位小朋友或老人家一齊檢測。惟林鄭月娥未有提及會否「禁足」。她之後回應提問時補充，現時無計劃「禁足」。

不過，多名專家都認為要「禁足」才能達到效果，更建議至少要禁足一至兩星期。

全民檢測及禁足連日來引起網上熱論，有網民支持做法，「支持！適量物資早已準備好」，認為可盡快令香港走出疫情。惟有不少網民憂慮生計難保，「手停口停，點算？」



特首林鄭月娥上周明言已準備全民檢測，又透露考慮以身份證劃分檢測人群。（資料圖片）

+ 6

特首林鄭月娥未有交代會否禁足，但多名專家都認為須配合「禁足」才能令全民檢測達到效果。

其中政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，全民檢測最好可配合居家令執行，每人在10至14天內做3次核酸檢測，而確診者在家隔離時，最好配戴口罩，與家人分開時間地方吃飯，用完洗手間需即消毒。公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安回應傳媒時亦指，若要推行禁足，至少需時一個多至兩個星期。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，全民檢測最好可配合居家令執行，每人在10至14天內做3次核酸檢測。（資料圖片）

如何推行全民檢測、是否禁足及禁足多久連日都成為網上熱話，有網民支持做法，認為可盡快找出隱形患者切斷傳播鏈，走出疫情，「支持！適量物資早已準備好」、「我贊成！而家我身邊所有朋友都係因為同事中咗！但係都要返工！根本係攞條命去博！」、「唔封城冇乜用」、「很有必要！不下決心很難斷根」。

但亦有網民擔心生計難保，「手停口停，點算？」、「係咪唔使返工？」、「返工算唔算？我在醫管局做採購文職，但若我們休業，之後物資就可能會出現供應問題」、「最慘係劏房戶，啲糧食日用品儲存喺邊」、「有冇擔保檢測完唔會染疫先」。

之前強制檢測各區都有大批居民要排長龍等檢測▼▼▼

+ 5

根據《香港01》日前消息，港府計劃下月初替全港750萬市民逐步實施3次全民檢測，按香港人身份證編號劃分檢測日期，初步計劃一周7天內檢測完750萬人，連續檢測3個星期，務求3月底徹底檢驗全港絕大多數患者並送往隔離處所。

檢測方面，初步方案計劃在香港設立100個檢測點，每日最少工作14小時，港府傾向請求內地當局派出大量採樣人士來港協助採樣，同時把每天近百萬計樣本，送回深圳即日化驗。另一建制消息人士透露，建議方案是強制，若不依時檢測且無合理解釋，或會觸犯衛生法例。