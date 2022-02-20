陳肇始研再收緊社交距離措施　網民盤點4地方人流多：唔准返工？

【陳肇始／收緊社交距離措施】社交距離措施收緊後，本港疫情確診數字仍然持續上升，食物及衛生局長陳肇始今早（2月20日）透露，正研究進一步收緊社交距離措施，又呼籲市民「停一停」、「靜一靜」留家抗疫。陳肇始言論引來網上熱論，有網民支持再收緊社交距離措施，「收緊好」。

亦有網民關注現時已是2人限聚令，可如何再收緊，「半人限聚令？」，又指現時街上普遍少人較靜，最多人的地方其實是交通工具、醫院急症室、檢測站及疫苗接種中心。



食物及衛生局長陳肇始透露，正研究進一步收緊社交距離措施。（資料圖片）

食物及衛生局長陳肇始今早於電台節目表示，現時社交距離措施絕對無條件放鬆，更說現正研究收緊方向。她表示，明白巿民有生活所需，但期望能「停一停」，因現時本港每日有數千宗個案，能夠想像街上有不同傳播鏈，要停止擴散一定要減低人流，「大家都在家靜一靜留一留低，即使必須出門都減少時間減少人數，對整個疫情有幫助」。

陳肇始又說，正全速找隔離及有治療元素的設施，包括酒店、公屋、社區會堂，希望開展類似亞洲博覽館的社區治療設施。

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《香港01》記者晚上到旺角多個熱點視察，一向藥房臨立，人流眾多的西洋菜街逾七成商店已提早關門、部份更已張貼多張招租啟示。（廖雁雄攝）

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陳肇始言論引來網民熱議，有網民支持再收緊社交距離措施，「收緊好」。但有不少網民指出，目前已收緊至2人限聚令，多個處所亦已關閉，疑惑可如何再收緊，「係咪半個人？」、「半人限聚令」、「結婚只可以新郎一人出席」、「每輛車最多坐一位」、「不如直接宵禁14日啦」、「唔好要咁多人排隊檢測仲好啦！ 咁排隊法，什麼社交距離？」、「唔使返工咩，再收緊，不如全民在家工作」、「唔准返工？」

也有大批網民表示，現時街人普遍已人流稀少，除了交通工具、檢測站、疫苗抽種中心、醫院急症室及街市超市，「局長，除左街市＋超市， 你仲有在邊度見到較多人流？條街靜到……」、「而家香港最多人嘅地方就係……急症室」、「最大人流係檢測站同疫苗接種站」、「多人？咁一定係地鐵車廂同排隊檢測」、「除咗街市超市，我真係諗唔到有邊啲地方人流多」、「返工又多人流啦，不如唔好返工」、「最多人流咪醫院囉，你哋點幫手呀？」

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