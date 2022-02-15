林鄭指動態清零不向病毒投降　網民促戴口罩　林鄭咁回應籲勿糾纏

【動態清零／口罩／林鄭月娥】香港疫情愈趨嚴峻，消息指，本港今日（2月15日）暫增1510宗確診，初確診多達5400宗。確診數字幾何級上升，特首林鄭月娥今早（2月15日）出席行政會議前表示絕不會放棄，會努力按着動態清零目標應對，強調「向病毒投降不是一個選項」。

惟直播中，不少網民關注林鄭月娥見記者時仍然不戴口罩，「戴返個mask先講啦，不負責任的首長」。林鄭月娥回應記者時則希望不要再糾纏這問題，重申不戴口罩是經過考慮後決定，而她離開這場合是「完全做足晒個人防護」。



特首林鄭月娥今早出席行政會議前見記者，明言會繼續以動態清零為目標。（張浩維攝）

特首林鄭月娥今早出席行政會議前見記者，明言會繼續以動態清零為目標，「特區政府負有抗疫主體責任，一定會堅定信念，堅定抗疫意志，絕不會放棄，努力按着動態清零目標應對，特區政府絕不會懈怠，會以最積極有為態度全面應付前所未有挑戰」。

林鄭月娥又說，「政府上下同心，市民全力配合下，我們要繼續打這場抗疫戰，向病毒投降不是一個選項」。她呼籲全港市民要保持信心，繼續全面配合特區政府抗疫防疫措施，「減少外出，注重個人衛生，做好防護，避免感染，快啲打針」。

直播中有網民表示支持政府抗疫策略，「我全力支持！一定要清零！」、「幾何式咁爆發啦！不如全港停擺幾日」，亦有網民批評「戶囗快清零」、「病毒共存叫投降？真係乜都鬥一餐」、「佢講嘅每個字我都識，但加埋一齊就唔知佢講乜」。

不過最多網民關注的，是疫情嚴峻下，林鄭月娥見記者仍然不戴口罩，「戴返個mask先講啦，不負責任的首長！」

不戴口罩見記者 林鄭月娥籲勿再糾纏這問題



林鄭月娥見記者時亦有回應不戴口罩問題，重申是「經過考慮後」的決定，「之前已解釋，無嘢可以補充」。她又說，離開這場合後，自己「完全做足晒個人防護」，舉例她早前落區探訪電話諮詢中心，「我是戴兩個口罩」。

林鄭月娥明言，「我希望大家不要再糾纏這議題，現在是需要同心抗疫，而行政長官需要負起主體責任，畀市民知道每一個情況是怎樣」。

翻查資料，林鄭月娥之前回應不戴口罩問題時解釋，並非因不舒適等個人原因，而是經過深思熟慮，是履行她作為行政長官的職責。她表示，自己在立法會大會或會見傳媒，需要透過傳媒向公眾發放信息，故會除下口罩，讓公眾清楚聆聽相關信息，有時市民更需要感受她的情緒，「I am the chief executive of HKSAR，people need to understand and feel my feeling」。