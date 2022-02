林鄭指動態清零不向病毒投降　網民促戴口罩　林鄭咁回應籲勿糾纏

【動態清零/口罩/林鄭月娥】香港疫情愈趨嚴峻,消息指,本港今日(2月15日)暫增1510宗確診,初確診多達5400宗。確診數字幾何級上升,特首林鄭月娥今早(2月15日)出席行政會議前表示絕不會放棄,會努力按着動態清零目標應對,強調「向病毒投降不是一個選項」。

惟直播中,不少網民關注林鄭月娥見記者時仍然不戴口罩,「戴返個mask先講啦,不負責任的首長」。林鄭月娥回應記者時則希望不要再糾纏這問題,重申不戴口罩是經過考慮後決定,而她離開這場合是「完全做足晒個人防護」。



特首林鄭月娥今早出席行政會議前見記者,明言會繼續以動態清零為目標。(張浩維攝)

特首林鄭月娥今早出席行政會議前見記者,明言會繼續以動態清零為目標,「特區政府負有抗疫主體責任,一定會堅定信念,堅定抗疫意志,絕不會放棄,努力按着動態清零目標應對,特區政府絕不會懈怠,會以最積極有為態度全面應付前所未有挑戰」。

林鄭月娥又說,「政府上下同心,市民全力配合下,我們要繼續打這場抗疫戰,向病毒投降不是一個選項」。她呼籲全港市民要保持信心,繼續全面配合特區政府抗疫防疫措施,「減少外出,注重個人衛生,做好防護,避免感染,快啲打針」。

直播中有網民表示支持政府抗疫策略,「我全力支持!一定要清零!」、「幾何式咁爆發啦!不如全港停擺幾日」,亦有網民批評「戶囗快清零」、「病毒共存叫投降?真係乜都鬥一餐」、「佢講嘅每個字我都識,但加埋一齊就唔知佢講乜」。

不過最多網民關注的,是疫情嚴峻下,林鄭月娥見記者仍然不戴口罩,「戴返個mask先講啦,不負責任的首長!」

不戴口罩見記者 林鄭月娥籲勿再糾纏這問題



林鄭月娥見記者時亦有回應不戴口罩問題,重申是「經過考慮後」的決定,「之前已解釋,無嘢可以補充」。她又說,離開這場合後,自己「完全做足晒個人防護」,舉例她早前落區探訪電話諮詢中心,「我是戴兩個口罩」。

林鄭月娥明言,「我希望大家不要再糾纏這議題,現在是需要同心抗疫,而行政長官需要負起主體責任,畀市民知道每一個情況是怎樣」。

翻查資料,林鄭月娥之前回應不戴口罩問題時解釋,並非因不舒適等個人原因,而是經過深思熟慮,是履行她作為行政長官的職責。她表示,自己在立法會大會或會見傳媒,需要透過傳媒向公眾發放信息,故會除下口罩,讓公眾清楚聆聽相關信息,有時市民更需要感受她的情緒,「I am the chief executive of HKSAR,people need to understand and feel my feeling」。